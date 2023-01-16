【港鐵】A4聯盟：「可加可減」機制計算方法要調整　倡引入利潤對沖機制

▲ 立法會「A4聯盟」認為，「可加可減」機制實施多年來，受到社會各界質疑。（受訪者提供）

港鐵目前正在檢討票價「可加可減」機制。立法會「A4聯盟」楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚認為，現行票價調整機制容許延後增幅，未能真實反映港鐵營運成本、普羅大眾的負擔能力。他們認為，港鐵必須要調整機制的計算方法，倡引入利潤對沖機制，分四級，基本利潤等於或高於150億，則可以凍結票價；基本利潤低於150億，則乘以0.25、0.5、0.75不等，按系數比例對沖加價幅度。

「A4聯盟」今日召開記者會，就港鐵「可加可減」機制提出建議。他們認為，機制實施多年來，受到社會各界質疑，現行票價調整機制容許延後增幅，港鐵在錄得盈利之餘仍然可以加價，未能真實反映港鐵營運成本、普羅大眾的負擔能力、港鐵從土地所得收益和服務表現等。他們認為，港鐵必須要調整「可加可減」機制的計算方法，建議引入利潤對沖機制，以利潤系數對沖加價幅度，在基本加價幅度為正數時，乘於相關系數，對沖加價幅度，並取消延後增幅機制。

張欣宇解釋，即基本利潤等於或高於150億，則可以凍結票價；基本利潤是100億至低於150億，「基本加價幅度」則乘以0.25；基本利潤50億至低於100億，「基本加價幅度」乘以0.5；基本利潤低於50億，「基本加價幅度」乘以0.75，按系數比例對沖加價幅度。例如在2019年港鐵票價實際加價幅度在3.3%，但以A4聯盟的方案，2019年港鐵基本業務利潤在106億，實際加幅需要再乘於0.25，最終僅需加價1.1%，比原方案少2.2%。

現行可加可減方程式，（0.5 x 綜合消費物價指數變動) + (0.5 x 運輸業名義工資指數變動) — 生產力因素 —特別調減 (0.6%)= 基本加價幅度。

現行機制設有「服務表現安排」，港鐵會就在其控制範圍的嚴重服務延誤（以31分鐘或以上計算）撥出款項，並以票價優惠形式回饋乘客。「A4聯盟」指，近年來港鐵事故頻繁，認為需要量化服務表現指標，加設啟動機制門檻，目標令港鐵正視其服務表現。聯盟建議，以8分鐘為指標，計算每宗事故的受影響乘客人數，如全年因單次事故受8分鐘以上延誤的乘客人數總數高於標準，下年則需凍結票價，除非該年票價調整結果為負數。

「A4聯盟」又建議，檢討每宗事故罰款上限，延誤逾4小時的每個小時（或不足1小時）罰款增至500萬元，每宗事務最高撥款金額上限從目前的2500萬，增至5000萬，若在1個月內再出現類似事故，影響一定乘客或車站數目超過某個數值，則再需加重一倍罰款。

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責任編輯：區綽彥