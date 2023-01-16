【中港通關】龐建貽料通關初期無助提高入園人數　將增聘300名全職員工迎客

▲ 海洋公園主席龐建貽料通關初期無助提高入園人數，將增聘300名全職員工迎客。（梁偉榮攝）

中港全面通關，海洋公園主席龐建貽認為，通關初期對提高入場人數未有幫助，但對旅遊業前境審慎樂觀，有助樂園經營。不過，他未有透露公園推行重生方案的進度，僅稱當有最新消息會適時公布。

龐建貽表示，聖誕節及新年錄得4月以來最高入場人數，但未有透露詳細數字。他又認為，通關初期大部分訪港人士以探親、商務及跨境上學為主，「旅客未咁快會真正旅遊」，中港兩地通關暫時對提高入場人數未有幫助。至於昨日（15日）高鐵復運，令兩地來往更方便，故對旅遊業前境審慎樂觀，認為通關會可以有助公園業績增長。

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他說，疫情至今3年公園首次與市民共渡新春及送舊迎新，隨著本港全面通關，期待香港的經濟及生活復常，未來可接待各地遊客。公園已為此預備，包括增聘300名全職員工、推廣海洋公園、改進購票系統等。

海洋公園同時提供多項購票優惠，市民如有「無限 FUN入場證」可於購買日起至2023年3月31日，無限次入園，售價分別為成人498元、學生420元及小童348元。單日使用之全日優惠套票售價則分別為成人360元及小童216元。另外，所有持有指定信用卡享317元成人門票及190元小童門票之優惠，並獲贈30元的園內購物電子現金禮券一張。

海洋公園將於本周四（19日）至2月5日期間舉辦「團園賀年2023」，推出一系列以兔年為主題的賀年活動，樂園會以達摩造型兔仔作主角設置多個新春裝置。海洋公園海濱樂園廣場位置會有穿上新春服飾的巨型兔仔及麻將裝置，並舉辦市集，讓市民購買賀年飾物和食品。公園亦設有表演節目，將傳統舞獅與街舞結合賀兔年；園內的攤位遊戲會有兔公仔贈品。財神爺亦會在園內現身；另設置3米高真雪滑梯供喜歡刺激感的市民挑戰。

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記者：陳麗娜