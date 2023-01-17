【食用安全】女生食豬大腸食出怪味　驚見成段腸塞滿疑似糞便

▲ 女生食豬大腸食出怪味，驚見成段腸塞滿疑似糞便。

豬大腸煮得好之餘，更重要是洗得乾淨，否則隨時令食客留下沉重心理陰影！上海有女子日前便於網上控訴，指早前於一間食店點了約值港幣48元的一碗肥腸（豬大腸），豈料進食中途，不但滿口怪味，仔細查看下，更嚇見原來豬腸內竟裝滿了疑似糞便，令她當場狂嘔不止。

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根據內地傳媒報道，該名女子於上周三（11日）將有關片刻上載網絡，片段可見，事主用筷子所挾起的一小截豬大腸中，滿滿均是疑似「灰色排泄物」。女事主回憶指，當時「吃到一半的時候，發現那個味不對，最後一看，裏面有一坨屎」。事後與店方理論，她指對方反應是即時退款及直接給了自己2樽水，但顯然地見，女事主仍不甚滿意。

▲ 女事主嚇見原來自己所食的豬腸內竟裝滿了疑似糞便。(影片截圖)

女事主指事發至今，留下極大心理陰影，「這一幕在心裏仍抹不掉」，至今對任何食物亦失去了食慾，希望店家可以給出滿意的解決方案：「我覺得需要維權吧」。

事件曝光後，隨即引發大批網民熱議，不少人均表示看了影片後，十分噁心，「看了都覺得噁心，更行況還吃下去」、「這不是一顆，這是一坨」 、「再也不吃腸子了」。

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責任編輯：羅嘉欣