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歌神許冠傑將開演唱會　黃子華拍片解密經典歌曲

娛樂 17:12 2023/01/16

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黃子華拍攝歌神解密。

歌神許冠傑早前宣布舉行世界巡迴演唱會，而香港站有機會在今年開啟，在官方消息公布前，一直很欣賞許冠傑的黃子華，今日特地拍片《樂壇解密 - 歌神論》，為大家回顧阿Sam的多首金曲。

黃子華以新聞報導形式，回顧廣東歌歷史，並指許冠傑的出現，今廣東流行曲成為家喻戶曉金曲，當中《鐵塔凌雲》更是深入民心。

撰文 : TOPick柴犬出動

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