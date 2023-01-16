歌神許冠傑將開演唱會 黃子華拍片解密經典歌曲 娛樂 17:12 2023/01/16 分享： 分享： 熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩 ▲ 黃子華拍攝歌神解密。 歌神許冠傑早前宣布舉行世界巡迴演唱會，而香港站有機會在今年開啟，在官方消息公布前，一直很欣賞許冠傑的黃子華，今日特地拍片《樂壇解密 - 歌神論》，為大家回顧阿Sam的多首金曲。 黃子華以新聞報導形式，回顧廣東歌歷史，並指許冠傑的出現，今廣東流行曲成為家喻戶曉金曲，當中《鐵塔凌雲》更是深入民心。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【兩大男神】黃子華林海峰首度合作舞台劇 雙劍合璧必掀撲飛熱 17:51 2023/01/15 【兩大男神】黃子華林海峰首度合作舞台劇 雙劍合璧必掀撲飛熱 【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民 黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷 12:42 2023/01/13 【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民 黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷 【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味 王菀之被讚有潛質做打女 20:05 2023/01/12 【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味 王菀之被讚有潛質做打女 你可能感興趣 【兩大男神】黃子華林海峰首度合作舞台劇 雙劍合璧必掀撲飛熱 17:51 2023/01/15 【兩大男神】黃子華林海峰首度合作舞台劇 雙劍合璧必掀撲飛熱 【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民 黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷 12:42 2023/01/13 【毒舌大狀】何啟華楊偲泳讚子華神親民 黃子華曾挑戰權威換慘痛經歷 【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味 王菀之被讚有潛質做打女 20:05 2023/01/12 【超神經械劫案下】張敬軒為新戲裸跑自嘲重口味 王菀之被讚有潛質做打女 黃子華 許冠傑 歌手 演唱會