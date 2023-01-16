  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 17:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【房屋供應】房委會為新項目訂實用面積下限　預期未來建築開支將急增

社會 17:17 2023/01/16

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

（資料圖片）

房委會於今日（16日）舉行例會，通過2023/24年度的機構計劃、2022／23年度的修訂預算及2023/24年度的建議預算，並備悉2024/25至2026/27年度的財政預測。

房委會來年機構計劃，包括2026/27年起落成的新建居屋單位，實用樓面面積不少於約280呎的最低面積。新落成的公屋單位，除一至二人單位外，一般室內樓面面積將不少約226呎。

另外，根據最新的預算和財務預測，預期至2026/27年度，房委會有足夠的財政資源應付其經常開支及推行公營房屋建設計劃及保養計劃。在2022/23至2026/27年度的預算和預測期間，房委會的現金和投資結餘，預期會由去年4月初約589億元，下降至2027年3月底約497億元，而建築開支和營運開支將在期內繼續增加，特別是為應付公營房屋供應目標的建築開支。

房委會發言人指，房委會最龐大的開支項目是發展公營房屋的建築開支，最新的財政預算及財務預測涵蓋2022/23至2026/27年度期間計劃興建的約9.4萬個單位的財政承擔。

展望未來，為達致未來10年的公營房屋供應目標，預計房委會其後5年的建築開支，將是截至2026/27年度五年期預算的2倍以上。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【抗疫措施】房委會延續非住宅租戶寬減租金75%至明年中　料少收約7.19億元租金
14:56 2022/12/22
【抗疫措施】房委會延續非住宅租戶寬減租金75%至明年中　料少收約7.19億元租金
【屋邨管理】邨管諮委會運作今日終止　何永賢：繼續透過多元渠道與租戶保持溝通
16:17 2022/12/31
【屋邨管理】邨管諮委會運作今日終止　何永賢：繼續透過多元渠道與租戶保持溝通
【加風四起】電費加幅近46%交通機構擬申加價　一文看清各樣加幅
10:42 2023/01/01
【加風四起】電費加幅近46%交通機構擬申加價　一文看清各樣加幅

你可能感興趣

【抗疫措施】房委會延續非住宅租戶寬減租金75%至明年中　料少收約7.19億元租金
14:56 2022/12/22
【抗疫措施】房委會延續非住宅租戶寬減租金75%至明年中　料少收約7.19億元租金
【屋邨管理】邨管諮委會運作今日終止　何永賢：繼續透過多元渠道與租戶保持溝通
16:17 2022/12/31
【屋邨管理】邨管諮委會運作今日終止　何永賢：繼續透過多元渠道與租戶保持溝通
【加風四起】電費加幅近46%交通機構擬申加價　一文看清各樣加幅
10:42 2023/01/01
【加風四起】電費加幅近46%交通機構擬申加價　一文看清各樣加幅
房委會 居屋

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
今日 11:35
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
今日 11:15
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用
14:28 2023/01/09
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用