【房屋供應】房委會為新項目訂實用面積下限　預期未來建築開支將急增

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房委會於今日（16日）舉行例會，通過2023/24年度的機構計劃、2022／23年度的修訂預算及2023/24年度的建議預算，並備悉2024/25至2026/27年度的財政預測。

房委會來年機構計劃，包括2026/27年起落成的新建居屋單位，實用樓面面積不少於約280呎的最低面積。新落成的公屋單位，除一至二人單位外，一般室內樓面面積將不少約226呎。

另外，根據最新的預算和財務預測，預期至2026/27年度，房委會有足夠的財政資源應付其經常開支及推行公營房屋建設計劃及保養計劃。在2022/23至2026/27年度的預算和預測期間，房委會的現金和投資結餘，預期會由去年4月初約589億元，下降至2027年3月底約497億元，而建築開支和營運開支將在期內繼續增加，特別是為應付公營房屋供應目標的建築開支。

房委會發言人指，房委會最龐大的開支項目是發展公營房屋的建築開支，最新的財政預算及財務預測涵蓋2022/23至2026/27年度期間計劃興建的約9.4萬個單位的財政承擔。

展望未來，為達致未來10年的公營房屋供應目標，預計房委會其後5年的建築開支，將是截至2026/27年度五年期預算的2倍以上。

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記者：陳梓蔚