【港區政協】十四屆全國政協委員名單出爐　特邀香港人士124位

▲ 政協十四屆第一次會議定於3月4日在北京召開。（資料圖片）

十四屆全國政協委員名單18日凌晨出爐，其中，特邀香港人士有124人，連任者包括梁振英、唐英年、陳馮富珍、李澤鉅、李家傑等人，多位未有連任的十三屆港區人大代表亦在名單上，包括廖長江、陳亨利。

新人則有前民政事務局局長劉江華、基本法委員會委員陳弘毅、立法會議員邵家輝、李鎮強、信德集團行政主席何超瓊等人。早前競選港區人大代表落選的全國人大前常委范徐麗泰之子范駿華亦榜上有名。

另外、多位立法會議員被納入其他界別委員，其中，經濟界有譚岳衡、社會福利和社會保障界有管浩鳴；教育界則有劉智鵬。此外，港區人大代表顏寶鈴循對外友好界轉為政協委員

特邀香港人士名單如下：

馬光如（女）、王力平、王明凡、王育民、王思東、王庭聰、王祥明、王惠貞（女）、車弘健、文宏武、方文雄、尹宗華、鄧佑財、鄧宣宏雁（女）、鄧健榮、鄧清河、盧業樑、盧金榮、葉永成、葉建明、呂堅、呂耀東、朱銘泉、朱鼎健、朱新勝、莊紫祥、劉業成、劉業強、劉江華、關百豪、江達可、孫煜、孫少文、孫青野、蘇長榮、蘇紹聰、蘇清棟、杜家駒、李山、李大宏、李子建、李月華（女）、李文俊、李民斌、李偉斌、李君豪、李澤鉅、李家傑、李鎮強、楊紹信、楊莉珊（女）、連鎮恩、吳華江、吳良好、吳傑莊、吳宗權、吳輝體、邱達昌、何漢權、何永昌、何君堯、何超瓊（女）、佘德聰、余鵬春、張國榮、陳冬、陳寅、陳文洲、陳馮富珍（女）、陳弘毅、陳謳明、陳紅天、陳亨利、陳清霞（女）、陳瑞娟（女）、邵家輝、範駿華、林龍安、林詩鍵、林建岳、羅永綱、羅卓堅、周春玲（女）、周厚立、鄭志剛、孟麗紅（女）、趙柏基、胡劍江、查毅超、施榮懷、施清流、施維雄、姚志勝、姚茂龍、唐英年、容永祺、黃少康、黃若虹、黃敏利、黃錦輝、曹其東、龔永德、龔俊龍、梁志祥、梁振英、屠海鳴、彭韻僖（女）、彭耀佳、董吳玲玲（女）、釋寬運（蒙古族）、曾偉雄、曾智明、賴海民、詹洪良、蔡加讚、蔡榮星、蔡冠深、蔡黃玲玲（女）、廖長江、譚允芝（女）、譚錦球、樊敏華、顏建國、魏明德（回族）

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責任編輯：林曉君