【港區政協】董建華、林鄭月娥未列入港區政協委員名單　鄭志剛、甄子丹首上榜

▲ 政協十四屆第一次會議定於3月4日在北京召開。（資料圖片）

十四屆全國政協委員名單18日凌晨出爐，其中，124名特邀香港人士中，連任者包括梁振英、唐英年、陳馮富珍、李澤鉅、李家傑、蔡冠森、吳良好、林建岳、譚錦球等人，多位未有連任的十三屆港區人大代表亦在名單上，包括廖長江、陳亨利。全國政協副主席董建華、前特首林鄭月娥則不在名單內。

各大地產商均有代表上榜

新人則有前民政事務局局長劉江華、基本法委員會委員陳弘毅、新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛、會德豐主席吳宗權、信德集團行政主席何超瓊、立法會議員邵家輝、李鎮強、等人。早前競選港區人大代表落選的全國人大前常委范徐麗泰之子范駿華。

另外，多位立法會議員散入其他界別委員，其中，經濟界有譚岳衡、社會福利和社會保障界有管浩鳴；教育界則有劉智鵬，理工大學校長滕錦光亦在此界。此外，港區人大代表顏寶鈴循對外友好界轉任政協委員。在立法會選舉落敗的鳳凰衛視主播曾瀞漪亦榜上有名。文化藝術界則有武打影星甄子丹。新地執行董事郭基煇則以特別邀請人士入榜。

新華社報道形容，新一屆全國政協委員具以下特點：具廣泛代表性；結構進一步優化，注重人選專業知識、專業能力、專業作風、專業精神的統一，積極推薦在疫情防控等重大鬥爭、重大任務表現突出的優秀分子作為人選；進退比例適當；人選素質較高。

港區政協委員名單包括：

馬光如（女）、王力平、王明凡、王育民、王思東、王庭聰、王祥明、王惠貞（女）、車弘健、文宏武、方文雄、尹宗華、鄧佑財、鄧宣宏雁（女）、鄧健榮、鄧清河、盧業樑、盧金榮、葉永成、葉建明、呂堅、呂耀東、朱銘泉、朱鼎健、朱新勝、莊紫祥、劉業成、劉業強、劉江華、關百豪、江達可、孫煜、孫少文、孫青野、蘇長榮、蘇紹聰、蘇清棟、杜家駒、李山、李大宏、李子建、李月華（女）、李文俊、李民斌、李偉斌、李君豪、李澤鉅、李家傑、李鎮強、楊紹信、楊莉珊（女）、連鎮恩、吳華江、吳良好、吳傑莊、吳宗權、吳輝體、邱達昌、何漢權、何永昌、何君堯、何超瓊（女）、佘德聰、余鵬春、張國榮、陳冬、陳寅、陳文洲、陳馮富珍（女）、陳弘毅、陳謳明、陳紅天、陳亨利、陳清霞（女）、陳瑞娟（女）、邵家輝、范駿華、林龍安、林詩鍵、林建岳、羅永綱、羅卓堅、周春玲（女）、周厚立、鄭志剛、孟麗紅（女）、趙柏基、胡劍江、查毅超、施榮懷、施清流、施維雄、姚志勝、姚茂龍、唐英年、容永祺、黃少康、黃若虹、黃敏利、黃錦輝、曹其東、龔永德、龔俊龍、梁志祥、梁振英、屠海鳴、彭韻僖（女）、彭耀佳、董吳玲玲（女）、釋寬運（蒙古族）、曾偉雄、曾智明、賴海民、詹洪良、蔡加讚、蔡榮星、蔡冠深、蔡黃玲玲（女）、廖長江、譚允芝（女）、譚錦球、樊敏華、顏建國、魏明德（回族）、顏寶鈴（女）、譚岳衡、邵家輝、李鎮強、楊政龍、黃國、曾瀞漪（女）、甄子丹、林大輝、盧永雄、高永文、管浩鳴、郭基煇、

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責任編輯：林曉君