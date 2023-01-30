科技券助泰宏科學訂製綜合生物檢測系統 全面提升檢測效率

特區政府近年積極鼓勵企業數碼轉型和產業升級，創新科技署自2016年11月起，在創新及科技基金下推出「科技券」（TVP），旨在支援本地企業或機構使用科技服務和方案，以提高生產力或將業務流程升級轉型。香港生物科技企業泰宏科學為了提升自家的藥物檢測服務水準，早前便運用「科技券」訂製了一套綜合生物檢測系統。

藥物研發必須經過反覆測試才能面世，藥物開發的整個過程包括將 DNA載入細胞，以及利用細胞表達所需蛋白質。因此，檢查 DNA 載入效率、蛋白質表達水平、蛋白質功能性，對實驗人員判斷藥物效用來說十分重要。泰宏科學一直希望不斷提升檢測效率，協助藥廠和大專院校完成更多藥物效用測試，以支持本地生物科技和檢測產業發展，而藉著「科技券」的資助，加速了希望實現的步伐。

資源不足以致檢測成本倍增



泰宏科學成立於2019年，是一間針對生物科技產品的CDMO（合同開發和製造服務公司），以合約方式為客戶提供由藥物開發以至藥物生產整個流程的服務。由於是剛剛起步， 起初只在香港科學園租用實驗室和儀器。雖然後來於土瓜灣建立自家實驗室，但當時仍未有完善的實驗設備，因此每次檢測仍然要運送樣本到香港科學園進行，來回過程中亦擔心樣本品質受到影響，而且共用實驗室的租用時段有限制，以致整個檢測流程的時間成本倍增，阻礙研究進度。

透過「科技券」資助，泰宏科學於土瓜灣自家實驗室訂製了一套檢測系統。現在研發團隊能夠於實驗室隨時隨地進行檢測，即時獲得數據，除了加快整個研發流程之外，亦提高了樣本儲存的安全和私隱度，確保實驗數據準確。



利用科技全面提升檢測效率

▲ 泰宏科學首席執行官兼創始人張安雷博士

首席執行官兼創始人張安雷博士表示，舊有的檢測系統每次只能做一種檢測，而每次檢測都要用一個樣本，所需樣本消耗數量很大，大大地影響了研究進展，檢測期間亦浪費了很多實驗樣本及時間。

他稱，由於藥物研發測試需求日增，公司需要提升檢測系統的效率，因此根據公司營運需求而訂製了一套全新的綜合生物檢測系統。通過香港政府科技券的資助，引入了掃瞄技術軟件、數據分析軟件、平行線檢定法軟件等。他形容系統能夠同時支援多種檢測模式，包括螢光，吸光度，亮度測量，配合分析軟件，每次可以最多測試384個實驗樣本，因此可應用於多種不同類型的測試，如細胞活力、效力、細胞測定、滴度測試、濃度測試等。所需樣本容量可由原本的4毫升大幅減至0.012至0.2 毫升。

▲ 泰宏科學利用新購入的系統提升檢測效率和擴展業務規模。

項目開發初段樣本數量非常稀少及珍貴，透過訂製的檢測系統不但可以大幅減少樣本消耗，全面提升檢測的效率，也更合乎國際業界標準，有助公司完成更多不同類型的生物檢測，如細胞活力檢測、蛋白功能檢測、蛋白濃度檢測、細胞表達水平檢測、安全性檢測、效價測試等。這些測試在藥物發現階段非常重要，也間接協助拓展公司業務規模。而且，泰宏科學團隊除了具備豐富生物藥開發和製造經驗，更熟悉國內外生物藥開發時相關法規需求（包括藥物申報/註冊, 以及GMP生產管理規範），能幫助客戶完成各項關鍵工作。現在得到新設備的支援，將會能夠幫助客戶將更多生物藥成功推向市場，達致多贏局面。

配合政府資助 鞏固固有優勢

自2020年起，每間公司可獲的「科技券」資助上限提升到港幣60萬元，最多可獲批6個項目，同時資助比例提升至75%，香港生產力促進局（生產力局）由2021年6月起，獲創新科技署委托擔任「科技券」計劃秘書處。截2022年底，超過19,400宗申請獲批，總資助額約32.6億港元，成功獲批並已開展的項目超過15,000宗。

▲ 科技劵使泰宏科學有額外資金添置器材，提升研發工作效率。

泰宏科學是其中一間參與「科技券」的本地企業，張安雷博士感謝創新科技署批出款項，使公司有足夠資金訂製新的綜合生物檢測系統，用以提升研發工作效率。他形容，透過「科技券」的電子平台進行申請過程簡易，可隨時補交資料，由申請到提交最終報告都有科技券秘書處職員跟進，熱心解答遇到的疑問，故申請過程相當輕鬆。他亦鼓勵中小企業把握機會，利用「科技券」資助改善和優化公司的內部運作，提升營運效率。

張安雷博士指，政府近年積極調撥更多資源支持創新科技發展，加上有見其他實驗室陸續加入生物檢測行列，他認為香港的生物檢測認證技術具有發展前景，機遇前景將陸續有來。

（特約）