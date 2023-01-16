  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭秀文憑《流水落花》再封評論學會影后　Sammi：久久不能言語

娛樂 18:24 2023/01/16

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

鄭秀文封后。

鄭秀文主演新戲《流水落花》，剛在今屆電影評論學會大獎中獲得最佳女演員獎，也是她自2001年《鍾無艷》後，第二度再摘此大獎的影后寶座，相信有機會憑此以寄養家庭為背景的新片，衝擊今年的香港電影金像獎。

將於3月2日上映的《流水落花》，在本屆香港電影評論學會中的最佳女演員一獎中，爭持激烈，鄭秀文跟《窄路微塵》的袁澧林更一度出現同票，最後終由前者脫穎而出。

《流水落花》

鄭秀文：「記得上一次得到香港電影評論學會的獎項是廿二年前。今天收到這消息，內心感動到久久不能言語。尤其我在演戲之路，亦曾陷入迷惘和失意。特別感謝香港電影評論學會，這獎項對我意義非凡，但我更清楚知道未來在演戲上，要一直努力。感激賈勝楓導演給我演出天美姨姨的機會。謝謝流水落花的團隊。更重要的是，希望大家繼續支持香港電影。」

評論學會指出，戲中的這個無名份的「媽媽」，經歷四季溫度，不斷做寄養家長，跟孩子們交流中，重拾為人母親的責任，卻又害怕再次面對失去小孩的巨大傷痛。鄭秀文洗盡鉛華，跟7個寄養孩子相處的對手戲真摯樸實，由眼神執著至終，百味紛陳，活現角色由不肯放手、必須放手，到最後擁抱遺憾離開的人生歷程。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

香港電影評論學會公布得獎名單　鄭秀文再度封后張繼聰首奪影帝【內附名單】
今日 16:38
香港電影評論學會公布得獎名單　鄭秀文再度封后張繼聰首奪影帝【內附名單】
【流水落花】鄭秀文驚喜現身電影謝票場　Sammi零片酬演出支持香港電影
13:14 2023/01/10
【流水落花】鄭秀文驚喜現身電影謝票場　Sammi零片酬演出支持香港電影
【流水落花】鄭秀文零片酬演出支持港片　Sammi：想為電影圈做啲嘢
17:46 2022/11/14
【流水落花】鄭秀文零片酬演出支持港片　Sammi：想為電影圈做啲嘢

你可能感興趣

香港電影評論學會公布得獎名單　鄭秀文再度封后張繼聰首奪影帝【內附名單】
今日 16:38
香港電影評論學會公布得獎名單　鄭秀文再度封后張繼聰首奪影帝【內附名單】
【流水落花】鄭秀文驚喜現身電影謝票場　Sammi零片酬演出支持香港電影
13:14 2023/01/10
【流水落花】鄭秀文驚喜現身電影謝票場　Sammi零片酬演出支持香港電影
【流水落花】鄭秀文零片酬演出支持港片　Sammi：想為電影圈做啲嘢
17:46 2022/11/14
【流水落花】鄭秀文零片酬演出支持港片　Sammi：想為電影圈做啲嘢
鄭秀文 電影 演員

最高瀏覽

【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
今日 11:35
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
今日 11:15
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用
14:28 2023/01/09
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用