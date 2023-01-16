鄭秀文憑《流水落花》再封評論學會影后　Sammi：久久不能言語

▲ 鄭秀文封后。

鄭秀文主演新戲《流水落花》，剛在今屆電影評論學會大獎中獲得最佳女演員獎，也是她自2001年《鍾無艷》後，第二度再摘此大獎的影后寶座，相信有機會憑此以寄養家庭為背景的新片，衝擊今年的香港電影金像獎。

將於3月2日上映的《流水落花》，在本屆香港電影評論學會中的最佳女演員一獎中，爭持激烈，鄭秀文跟《窄路微塵》的袁澧林更一度出現同票，最後終由前者脫穎而出。

▲ 《流水落花》

鄭秀文：「記得上一次得到香港電影評論學會的獎項是廿二年前。今天收到這消息，內心感動到久久不能言語。尤其我在演戲之路，亦曾陷入迷惘和失意。特別感謝香港電影評論學會，這獎項對我意義非凡，但我更清楚知道未來在演戲上，要一直努力。感激賈勝楓導演給我演出天美姨姨的機會。謝謝流水落花的團隊。更重要的是，希望大家繼續支持香港電影。」

評論學會指出，戲中的這個無名份的「媽媽」，經歷四季溫度，不斷做寄養家長，跟孩子們交流中，重拾為人母親的責任，卻又害怕再次面對失去小孩的巨大傷痛。鄭秀文洗盡鉛華，跟7個寄養孩子相處的對手戲真摯樸實，由眼神執著至終，百味紛陳，活現角色由不肯放手、必須放手，到最後擁抱遺憾離開的人生歷程。