  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 18:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【優化程序】司法機構將成立小組　探討現場直播法律程序

社會 18:28 2023/01/16

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

二○二三年法律年度開啟典禮。林宇翔攝

終審法院首席法官張舉能於2023年法律年度開啟典禮發表演說時提及，司法機構現正積極探討現場直播選定的司法程序，將成立工作小組，但張表示當涉及陪審團參與或易受傷害的證人的審訊，或不適合沒有設限的直播。

張舉能指出，司法機構現正積極探討現場直播選定的司法程序，司法公開是維持公眾對司法制度的信心及維護法治的關鍵，司法程序應容許在公眾旁聽下進行。

張續指，這可保障出庭人士權利，以及讓大眾認識司法程序，減少源於不了解的評論。張指出，考慮到法庭座位數目及公共衞生，現場直播司法程序可說是順理成章，但當涉及陪審團參與或易受傷害的證人的審訊，或不適合沒有設限的直播，亦要考慮直播內容或被不當使用、法官或被「起底」等。

張表示，將決定在司法機構成立工作小組，並由1名資深法官擔任主席，就現場直播法庭程序方面的指導原則及施行細節進行研究，或於今年內至少就部分法庭程序或於某些法院級別推行現場直播。

張又指，另1項考慮的措施是有關資訊科技策略計劃，司法機構自2022年已分階段推出電子訴訟系統。目前這個新的電子訴訟系統是作為傳統紙本系統的替代選項。張認為現階段合適為推動邁向電子訴訟的目標跨出更大一步，強烈促請法律界積極考慮轉用電子訴訟系統。

張重申，為達致以電子平台成為主要訴訟系統的最終目標，現正考慮訂定目標時間表，例如以新系統有關部分推出後3至5年為期，規定所有有法律代表的訴訟人，除非在特定的情況下另有豁免，否則必須以電子形式進行訴訟。

記者：梁錦麟

張舉能 大眾 記者 法官 網絡保安 罪案 一國兩制

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
今日 11:35
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
今日 11:15
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用
14:28 2023/01/09
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用