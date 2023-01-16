【優化程序】司法機構將成立小組　探討現場直播法律程序

▲ 二○二三年法律年度開啟典禮。林宇翔攝

終審法院首席法官張舉能於2023年法律年度開啟典禮發表演說時提及，司法機構現正積極探討現場直播選定的司法程序，將成立工作小組，但張表示當涉及陪審團參與或易受傷害的證人的審訊，或不適合沒有設限的直播。

張舉能指出，司法機構現正積極探討現場直播選定的司法程序，司法公開是維持公眾對司法制度的信心及維護法治的關鍵，司法程序應容許在公眾旁聽下進行。

張續指，這可保障出庭人士權利，以及讓大眾認識司法程序，減少源於不了解的評論。張指出，考慮到法庭座位數目及公共衞生，現場直播司法程序可說是順理成章，但當涉及陪審團參與或易受傷害的證人的審訊，或不適合沒有設限的直播，亦要考慮直播內容或被不當使用、法官或被「起底」等。

張表示，將決定在司法機構成立工作小組，並由1名資深法官擔任主席，就現場直播法庭程序方面的指導原則及施行細節進行研究，或於今年內至少就部分法庭程序或於某些法院級別推行現場直播。

張又指，另1項考慮的措施是有關資訊科技策略計劃，司法機構自2022年已分階段推出電子訴訟系統。目前這個新的電子訴訟系統是作為傳統紙本系統的替代選項。張認為現階段合適為推動邁向電子訴訟的目標跨出更大一步，強烈促請法律界積極考慮轉用電子訴訟系統。

張重申，為達致以電子平台成為主要訴訟系統的最終目標，現正考慮訂定目標時間表，例如以新系統有關部分推出後3至5年為期，規定所有有法律代表的訴訟人，除非在特定的情況下另有豁免，否則必須以電子形式進行訴訟。

記者：梁錦麟