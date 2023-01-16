【私校危機】聖類斯小學校長募捐信稱每年需逾百萬補貼　校董會澄清學校「運作如常」

▲ 西營盤私校聖類斯小學校長吳錦聰近日發出募捐信，指學校現時每年需要過百萬元補貼。（湯致遠攝）

移民潮及出生率下降致學生人數減少，創校近百年的私校聖類斯中學（小學部）（下稱聖類斯小學）近日突然發出募捐信，指學生人數減少對學校造成「極大經濟壓力」，致學校每年需要過百萬元補貼，否則「很可能無法繼續正常運作」。該校校董會今日（16日）發聲明證實上述信件信件屬校長吳錦聰向校友發出的非公開信函，在坊間流傳引起「誤會」，承認學校正面對「一般私校面臨的挑戰」，但澄清學校「運作如常」；學校管理層已就信函展開調查，並主動向教育局報告事件。

位於西營盤的聖類斯小學是由鮑思高慈幼會於1927年創辦的天主教男校，直屬的聖類斯中學為受政府資助的Band 1英中。據小學概覽顯示，該校全校本學年共設14班，與上學年相同，每級各設2至3班，每名學生學費45,800元、約1,600元雜費及60元家教會會費，即全年向每名學生收取約逾4.7萬元。

據聖類斯小學校網今日發出聲明，證實上述信件為校長發出的非公開信函，該會拒作評論，但學校管理層已就該信所引起的關注展開調查，範圍包括信函討論的背景、目的、對象及事情的描述等，為對事件中持份者公平起見，只公開表述或釐清可能引起公眾誤會的地方。

聲明指，聖類斯小學是私立非牟利的天主教小學，須自負盈虧，並無政府資助，營運情況跟其他私立學校大同小異，除收取學費，學校每年也會接受一些捐助作為額外資金，以保持優質教育服務及改善設施等，形容校長是基於「以上背景」致函舊生友好籌募捐助，惟該信函此在外間流傳「導致不必要的誤會」，故澄清「學校運作如常」。

聲明亦透露，辦學團體知悉聖類斯小學正面對一般私校面臨的挑戰，同時亦肯定辦學的價值及支持學校持續發展，盼持份者清楚了解情況，繼續在各方面支持該校，並指學校「不斷蛻變，傳承崇高的鮑思高教育理念，生生不息。」

該校校長吳錦聰於上月底向部分校友發出以「為母校籌募經費」為題信函，吳錦聰在信中自言是「十分艱難」及「鼓起勇氣」才執筆寫信，盼收到信函的校友可「施以援手」。他在信中形容，近年適齡學生人口持續減少，對屬於非牟利私校的聖類斯小學造成「極大經濟壓力」，透露目前每年需要補貼逾百萬元來營運學校 「如再沒有捐助，學校很可能無法繼續正常運作，學生一定是受害者。」本報已向學校致電查詢，暫未獲回覆。

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記者：馮琪雅