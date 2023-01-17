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【利利是是】新年利是不要在乎金額　媽媽呼籲：要教育好子女2元也是祝福

親子 10:32 2023/01/17

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利是係長輩對後輩嘅一點祝福，唔好覺得封得少就嫌人寒酸呀！

農曆新年派「利是」是傳統習俗，是長輩給後輩的心意及祝福！馬來西亞媽媽日前在網上發文，呼籲家長應該好好教育孩子新年拿利是的寓意，別人給2元利是，可能她的銀包只剩下5元，所以不應該在意利是的金額是多少！

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農曆新年將至，是時候準備包利是，但很多家長卻為利是金額感到頭痛。馬來西亞一名媽媽日前在網上理性發文，呼籲家長應好好教育孩子新年拿利是的寓意，即使利是金額不多，卻是來自長輩的真誠祝福。

很多有經濟困難的媽咪在害怕包利是，2令吉(3.6港元)會難看嗎？其實我不覺得有多難看，有人說過利是有最低設限嗎？

該媽媽續指，一封利是代表了一個祝福、一個心意！別人給你2令吉(3.6港元)，說不定對方的錢包裡只剩下5令吉(9港元)，

大有錢人給你10令吉(18港元)，你覺得很多，但他可是家財萬貫，10塊對他來說不算什麼。不能相比，量力而為；記住，利是是祝福、是心意、是一個傳承。我們做媽媽也應該好好教育我們的孩子。

貼文一出，即引發很多網民轉發，同時也有不少網民認同理性媽媽的說法，認為最重要的是來自包利是者的一份心意，別人是要怎麼給是他們的事了，而自己要怎麼給，是要看自己的能力了，多或少是沒有關係的。

一名網民直言，自己甚至還教導孩子，收到利是後不可以立即拆開，需等元宵節後才來開利是，也不可以比較人家的心意。而另一網民表示，倘若有哪個親戚、或者朋友很在乎你利是裡面有多少錢，則可以選擇盡量少來往。有一名網民則稱，打算跟以前的長輩包1.10令吉(1.98港幣)，寓意著有出頭，好意頭。

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責任編輯︰王明芳

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