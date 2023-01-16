【國家安全】杜淦堃指維護國家安全和司法獨立之張力　並非在香港獨有

▲ 大律師公會主席杜淦堃。林宇翔攝

大律師公會主席杜淦堃以及香港律師會會長陳澤銘今（16日）於2023年法律年度開啟典禮分別致辭，杜致辭時表示，行政長官根據《港區國全法》提請人大常委會釋法，引起關於香港法治和司法獨立的討論，又指維護國家安全和司法獨立，兩者之間存在張力，這並非在香港獨有；陳則指，釋法對於在香港實行的普通法制度是嶄新的概念。若不熟悉此概念的人誤解立法釋法，與普通法制度的司法程序如何配合，或會引起困惑。

大律師公會主席杜淦堃致辭時指，韋彥德勳爵和賀知義勳爵在2月辭任終審法院非常任法官，引起各方面對於香港法院前景的議論。杜又對澳洲高等法院退休法官祈顯義加入終審法院感到欣喜，形容是對本港最高法庭投下信心的一票。

杜又指，國家主席習近平在「七一」的講話為香港的法律制度注入強心針，並清晰表明沒有任何理由改變「一國兩制」方針，必須長期堅持、保持香港的獨特地位和優勢和保持普通法制度。

杜續指，行政長官根據《港區國安法》提請人大常委會釋法，引起關於香港法治和司法獨立的討論。杜指，維護國家安全和司法獨立，兩者之間存在張力，這並非在香港獨有。

杜引述大律師公會早前聲明中，指行政長官和國安委行使在國安法下的權力，對於我們的司法制度的數個基石有著深遠的影響。杜指，大律師公會促請和期望行政長官和國安委，行使相關權力時務必謹慎和克制。

香港律師會會長陳澤銘致辭時指，立法釋法，是由立法者解釋法律，是於中國通過憲法確立的概念，但對於在香港實行的普通法制度是嶄新的概念。若不熟悉此概念的人誤解立法釋法與普通法制度的司法程序如何配合，或會引起困惑。

▲ 香港律師會會長陳澤銘。林宇翔攝

陳又指，近年有人試圖把法院工作政治化，對法治核心價值構成挑戰，陳代表律師會感謝所有司法人員，在這些艱難時期，努力維持一個強大、獨立和備受國際尊重的司法機構， 以及感謝所有在終審法院服務的海外非常任法官，為終審法院帶來多元的國際司法經驗。

陳又指，很高興得悉法院在使用電子科技方面，已取得很大進展，律師會已就遙距聆訊草案草擬本提供意見。陳指，應用電子科技將是未來規範，律師會欣然期待迎接一套可以透過善用先進科技，提升效率，並在實體服務受阻時可以維持運作。

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記者：梁錦麟