【人才庫】港大經管學院與畢馬威中國新階段合作　培育商業數據分析專才

▲ 港大經管學院院長蔡洪濱（左）及畢馬威中國香港區管理合夥人張頴嫻今日（16日）簽訂合作備忘錄。

香港大學經管學院與畢馬威中國宣布啟動新一輪合作，共同培育會計及商業數據分析方面的人才。計劃早於2018年展開，雙方今日（16日）第2次簽訂合作備忘錄，進一步鞏固夥伴合作關係和落實新階段合作。

是次簽訂合作備忘錄，將為港大經管學院會計學碩士課程及理學碩士（商業分析）課程學生，提供一系列專業培訓，包括透過實習機會、講座、企業合作計劃及師友計劃等活動，傳授會計及數據分析方面的知識及經驗，以應對全球經濟快速變化。

港大經管學院院長蔡洪濱表示，非常榮幸能夠再次與畢馬威中國合作，為區內人才庫的發展作出貢獻，提到過去數年逾300名港大經管學院學生受惠，透過專業培訓，累積實戰經驗，院方將與畢馬威中國繼續合作為本地以至世界各地培育更多頂尖商業領袖。

畢馬威中國香港區管理合夥人張頴嫻表示，人才是社會最寶貴的資產，容而年青一代既是社會未來棟樑，亦是支持經濟發展的推動力，盼透過新一輪合作培育商界專才擔任更重要的角色。以推動世界向前，加深對社會的正面影響。

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責任編輯：馮琪雅