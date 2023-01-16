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《風再起時》2月17日上映　郭富城梁朝偉剛柔對壘

娛樂 20:27 2023/01/16

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千呼萬喚，郭富城、梁朝偉主演，《踏血尋梅》導演翁子光執導《風再起時》，終於正式確定將在2月17日上映。

翁導坦言：「拍攝《風再起時》圓了我年少時想像自己執鏡拍下傳記片的電影夢，我亦懷著那份如夢的舊，眼裡看著現場那些我最喜愛和敬重的演員，如痴如醉。《風再起時》是一封給香港的情書，寫下曾經千瘡百孔的老香港故事，拼湊過去的回憶碎片。」

郭富城倜儻豪邁

《風再起時》以當年香港四大探長傳奇為藍本，郭富城及梁朝偉分別演磊樂及南江。導演翁子光指，片中磊樂和南江的角色就如為兩位一熱一冷的影帝度身而設般。

談到開拍《風再起時》的主要原因，其一是因為渴望與影帝郭富城再度合作：「在拍《踏血尋梅》時，有一天在現場看著幾乎不施脂粉的郭富城，心想他的五官怎能如此精緻完美呢？看著他有種回到昔日50至60年代的感覺，帶著風流倜儻又英氣豪邁的氣概。」

梁朝偉超優秀

而首次與梁朝偉合作，翁導亦透露在選角時想到故事需要一位具代表性的優秀演員擔綱演出南江一角，就立馬想起梁朝偉：「在邀請梁朝偉參與拍攝時，我花了好一段時間真誠地與他建立起一段友誼，慢慢互相了解。」

翁導續指，當時朝偉本來打算休假參與一個國際性的帆船比賽：「我以為南江一角已經沒有機會由他演出了，誰料有天他致電我，說決定延遲他的假期，參與拍攝，我當下激動得不敢置信！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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