【數碼技術】手機App建構元宇宙社區　港大生奪ACCA商業策劃比賽冠軍

▲ 2022至23年度「ACCA商業策劃大比拼」冠軍由港大學生隊伍奪得。

特許公認會計師公會（ACCA）香港分會主辦2022至23年度「ACCA商業策劃大比拼」賽事於上周六（14日）舉行，冠軍隊伍香港大學「Vision Consulting」的得獎提案，是通過手機應用程序，建構一個元宇宙互動社區。

獲得亞軍的香港中文大學「CARES」學生隊伍的提案，則旨在讓年輕一代以創意構思作捐獻；季軍隊伍為中大「SAFTECH」，則建議透過社會企業家精神以加強社區聯繫。

今年比賽以「迎接數碼未來：構建改革願景，創造美好明天」為主題，並連續9年獲得社會企業商務中心支持成為合作機構，及香港世界宣明會作為今年的案例夥伴。

ACCA香港分會會長祁詠儀表示，ACCA一直提倡「Think Ahead」精神，並致力培育新一代優秀商業領袖，形容科技在加速轉型和應對不可預測的變化方面扮演關鍵角色，因此以「數碼化」和「可持續發展」作為今年比賽的兩大核心元素，旨在鼓勵參賽學生利用數碼技術加速業務轉型，推動可持續發展。

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責任編輯：馮琪雅