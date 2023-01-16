【窄路微塵】奪評論學會最佳導演+最佳男主角　張繼聰封帝承諾繼續努力

▲ 《窄路微塵》

第29屆香港電影評論學會大獎結果出爐，當中以疫情下小人物為主題的《窄路微塵》分別奪得「最佳導演」及「最佳男主角」兩大獎項。

《窄路微塵》導演林森感激大家的支持：「多謝香港電影評論學會，感謝mm2 Hong Kong 及監製Mani的信任、感謝台前幕後所有工作人員的付出、多謝Golden Scene，感謝我的家人！」

導演續稱：「《窄路微塵》從疫情最嚴峻的時間開拍直到現在上映，彷彿跟香港人共同經歷了這兩年來的苦與痛，每一步都不容易。回想創作時有很多決定及選擇，都是源於當刻對生活的感受，希望這電影能給大家一個擁抱，所以能夠得獎一定要多謝各位香港人。眼看生活逐漸復常，希望大家都能『咬住唔放，一定會好！』。」

▲ 《窄路微塵》

阿聰首奪最佳男演員

今年度男主角爭持非常激烈，《窄路微塵》的張繼聰、《白日青春》的黃秋生和《正義迴廊》的麥沛東，各有支持者，票數相當接近，經過再三投票表決及淘汰得票最低者，最終由張繼聰以些微票數領先，首次奪得香港電影評論學會大獎「最佳男演員」殊榮。

張繼聰非常感動：「多謝電影評論學會每一位投票給我的朋友，多謝你們！多謝mm2，特別是監製Mani，多謝Golden Scene，多謝Winnie以及她的宣傳團隊！多謝我的經理人Syllina，多謝《窄路微塵》團隊的每一位成員，多謝攝影師流星，多謝編劇，多謝導演！」

▲ 《窄路微塵》

保持謙卑繼續努力

阿聰續指：「導演是個很善良、很優秀的一個新晉導演，可以與他合作，我覺得非常榮幸，亦都很愉快。多謝戲中每一位演員，特別要多謝Anna董安娜這位小演員，她很叻！亦都要多謝Angela，她演得非常之出色，亦都非常之努力，是個很優秀的演員，可以與她們合作，是因為有她們的演出，先至令我有這樣的演出，一定要多謝她們。」

而他表示感謝人生遇到很多好人：「多謝我人生遇過很多個『窄哥』，有很多人對我做過很多很好的事，令我相信這個世界是有『窄哥』。同時，希望透過這個角色表達，我們每一個人都可以成為『窄哥』。

最後他表示：「我相信，我們永遠都有權去選擇成為一個怎樣的人，即使身處於一個怎樣的世界。希望我們可以繼續努力。我都會保持一個謙卑的心，繼續努力成為一個好演員，多謝大家。」

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