【精神健康】工作欠動力常焦慮不安　專家分享3大方法重拾生活花火

▲ 工作欠動力常焦慮不安，專家分享3法重拾生活花火。`

社會生活急速，每人每天都要應付大量的工作，有否感到身心常常處於備戰的狀態？彷彿每一刻都要隨時準備應付突發的事情？即使在獨處的時候，都不願放過自己，不斷左思右想擔心是否有未完成的事，或為明天將要面對的事情而感到擔憂？但同時，在工作以外，生活感到缺乏動力，好像對身邊的事物都提不起勁？不妨看看你對以下的狀況是否感到熟悉：

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不主動約家人或朋友見面

即使有獨處的時間都難以感到放鬆

常常漫無目的地看手機

缺乏動力回覆短訊

假日只想留在家中

早上總是提不起勁起床

難以建立生活目標

感到原本的興趣不再吸引

如你發現自己符合以上大部份的狀況，或許你對現時的生活缺乏「目的感」，在忙碌的每天未有感到充實，長遠會使我們茫然無措，更有機會影響我們的精神健康。不妨停一停，放下現時你恆常的工作或習慣，了解一下自己做的每一件事情，背後的意義及價值是什麼？若你毫無頭緒，不知從何開始，不妨問自己：

是什麼令你感到投入？

每天臨睡前，想想當天經歷過的事件中，有哪一件讓你感到充分投入及享受，反思一下背後的原因，是因為個人興趣？事情帶給你的感覺？或是因為有人陪伴你一起經歷？找出相關的原因有助於尋找合適的方法來提升正面思維，並為生活帶來動力。

忙碌背後的動力是什麼？

若你感到在日常生活中難以建立「目的」，不妨自行創造。每天為自己設立一個小獎勵，請謹記這些獎勵不需要是一些很難得到或昂貴的東西，反而可以是一些自己喜歡的食物或習慣。例如告訴自己在完成一天的工作後，會獎勵自己食一件白糖糕；或到商場逛一個圈；或與家人朋友見面；或看一套喜歡的電視節目。

有沒有為自己製造喘息的空間？

當感到生活開始停滯不前及失去推動力，盡量為自己安排假期，打破令自己感到負面的循環，期間不妨往外走走，用雙眼環顧四周的事物，或者能有新發現，當中的衝擊或者能助你在日常生活中帶來新想像。或你也可以好好享受完全屬於自己的個人時間，放慢腳步，放下令我們感到煩惱的事物，想一些令自己快樂的事情，緊記過份的思考並不會解決憂慮，只會令自己落入無盡的困擾之中。

作為繁忙的都市人，欠缺的是一個讓我們慢慢消化的空間，這個需要看似簡單，但其實來得奢侈，不如從今天起，在恆常的生活以外，認真了解一下自己的需要，並提醒自己努力的目的，為生活加添色彩。

文章獲香港心理衞生會授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《重拾生活的花火》