《給十九歲的我》獲評論學會選為最佳電影　導演張婉婷：覺得自己盡咗一分綿力

▲ 《給十九歲的我》

第29屆香港電影評論學會大獎結果出爐，由張婉婷、郭偉倫聯合導演的紀錄片《給十九歲的我》獲最高殊榮的最佳電影。

《給十九歲的我》是套紀錄英華女校舊校舍重建過程的紀錄片，當中紀錄了數位英華女學生成長的故事，從籌備拍攝到影片完成歷時十年。

▲ 《給十九歲的我》

香港電影界奇蹟

導致張婉婷對於獲獎表現難掩興奮心情：「我真係好喜出望外，因為拍依套紀錄片嘅時候冇諗過得到任何嘢。我最開心嘅係依套戲可以係2022年上映。」

她續指：「呢一年真係香港電影界嘅奇蹟，今年有好多同期嘅電影都百花齊放，有好多好獨特嘅題材；有好多新導演，今年老中青嘅導演都齊齊發功，令影壇再蓬勃返，好似雨後春筍。」

▲ 《給十九歲的我》

香港觀眾支持港片

張婉婷表示最令她開心是香港觀眾很捧港片場：「重新返去戲院睇香港電影，令我地都好多支持。」

她續指：「而且好多電影都5000、6000、7000萬 (票房)，同佢地同一年度上映，我覺得自己都盡咗一分綿力，即係好開心，可以喺2022年，到時喺電影歷史上 (2022) 會被記載為好獨特嘅一年，咁我能夠喺今年拎到最佳電影，真係好感激評論學會，好感激大家。」

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