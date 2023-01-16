【致命意外】荃灣工廠女工墮攪糖機後不幸身亡　勞工處正進行調查要求廠方停工

▲ 荃灣賀年製糖廠發生工業意外，一名女子死亡。

荃灣沙咀道45號一個工廠大廈單位，今早（16日）發生意外，一名員工報案稱，女同事操作一部機器期間被困其中，警方救護接報到場後救出傷者，送仁濟醫院救治，可是最終不治。勞工處表示高度關注事件，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處發言人稱，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查。勞工處已向有關工場東主發出「暫時停工通知書」，停止其操作該處所的所有糖果攪拌機，直至處方信納有關東主已採取措施消除有關危害，才可復工。

發言人續指，正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚