  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 22:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【致命意外】荃灣工廠女工墮攪糖機後不幸身亡　勞工處正進行調查要求廠方停工

社會 21:33 2023/01/16

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

荃灣賀年製糖廠發生工業意外，一名女子死亡。

荃灣沙咀道45號一個工廠大廈單位，今早（16日）發生意外，一名員工報案稱，女同事操作一部機器期間被困其中，警方救護接報到場後救出傷者，送仁濟醫院救治，可是最終不治。勞工處表示高度關注事件，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處發言人稱，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查。勞工處已向有關工場東主發出「暫時停工通知書」，停止其操作該處所的所有糖果攪拌機，直至處方信納有關東主已採取措施消除有關危害，才可復工。

發言人續指，正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【家居意外】電池熊布偶突冒煙　7個月大B女手掌嚴重燙傷冒出大水泡
今日 12:08
【家居意外】電池熊布偶突冒煙　7個月大B女手掌嚴重燙傷冒出大水泡
【家居意外】22歲女生住宿舍碌架床墮地重傷亡 媽媽：護欄太矮猶如隱形
今日 12:25
【家居意外】22歲女生住宿舍碌架床墮地重傷亡 媽媽：護欄太矮猶如隱形
【恐怖意外】男星拗手瓜時竟當場拗斷手　電視節目製作人被爆有恐怖前科
今日 16:27
【恐怖意外】男星拗手瓜時竟當場拗斷手　電視節目製作人被爆有恐怖前科

你可能感興趣

【家居意外】電池熊布偶突冒煙　7個月大B女手掌嚴重燙傷冒出大水泡
今日 12:08
【家居意外】電池熊布偶突冒煙　7個月大B女手掌嚴重燙傷冒出大水泡
【家居意外】22歲女生住宿舍碌架床墮地重傷亡 媽媽：護欄太矮猶如隱形
今日 12:25
【家居意外】22歲女生住宿舍碌架床墮地重傷亡 媽媽：護欄太矮猶如隱形
【恐怖意外】男星拗手瓜時竟當場拗斷手　電視節目製作人被爆有恐怖前科
今日 16:27
【恐怖意外】男星拗手瓜時竟當場拗斷手　電視節目製作人被爆有恐怖前科
工廈 仁濟醫院 荃灣 勞工處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
今日 11:35
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
今日 11:15
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
【成龍女兒】與同性伴侶Andi加國拾荒　吳卓林表明拒回港過年見吳綺莉
今日 10:55
【成龍女兒】與同性伴侶Andi加國拾荒　吳卓林表明拒回港過年見吳綺莉