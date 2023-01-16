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【農曆新年】教育局「小全盒」教材介紹揮春生肖　蔡若蓮揮毫勉勵學子力爭上游

社會 22:20 2023/01/16

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蔡若蓮指，寫揮春有助學生培養書寫能力和認識中華文化等。（蔡若蓮Facebook圖片）

農曆新年將至，教育局最新製作「農曆新年文化小全盒」教學資源，介紹寫揮春、十二生肖和天干地支，3項與農曆新年有關的文化常識和建議活動，並提供十二生肖字樣和揮春樣本，供學校舉辦活動時靈活運用，建議學生可臨摹喜歡的揮春，為家人朋友送上祝福。

教育局局長蔡若蓮今日（16日）在社交平台Facebook發文，稱她已為揮春題字，以「力爭上游」和「莊敬自強」勉勵學生在新一年朝着自己的目標努力。她指出，寫揮春需要具備一定書法水平，而書法是中華文化瑰寶，不單有助認識中華文化，亦可培養書寫能力、審美情趣和文化修養。

她亦提及教育局不時舉辦有關中國書法的培訓，包括最近完成的「書為心畫：書法與中華文化」講座和工作坊，希望老師對書法藝術和書法教學有更多的認識，以指導同學寫一手好字，同時喜愛中華傳統文化。局方已上載《楷書部件字帖》至網站，供師生使用。

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責任編輯：馮琪雅

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