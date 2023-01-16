【國泰工潮】工會預告1月19日起按章工作　國泰保證航班將如常運作

▲ 國泰工會宣布1月19日起發起按章工作。（資料圖片）

國泰空中服務員工會今日（16日）晚上宣布，由於資方最早只能在1月19日與工會會面，而非工會早前要求的1月17日，工會宣布將於1月19日起發起「按章工作」行動，包括拒絕在休息日工作，以及在「完全準備好」的狀態下才執勤。

工會提醒所有員工，安全是機組人員的首要考慮，不能因按章工作而犧牲乘客安全。

國泰工會早前預告，將於1月18日（三）在國泰城外舉行集會，要求資方正視訴求。工會回應指，現時警方仍未批出不反對通知書。

國泰航空回覆查詢指，謹向顧客保證航班服務將繼續運作如常，無需擔心。國泰有信心機艙服務員員工會一如過去幾年疫情期間般保持專業，緊守工作崗位。



國泰航空又指，一直與機艙服務員直接溝通，包括透過線上及面對面等多種途徑，未來會繼續聆聽員工反饋並積極回應。 其中大部份備受關注的編更安排已適時在1月份的值勤更表得到解決，於1月份所作出的調整將持續生效至2月及往後月份。​

據國泰提供資料，空中服務員2月份值勤更表有以下調整：

2月更表調整



• 更平均分配外站逗留及即日來回的執勤模式給予機艙服務員，唯現時超過半數的航班均為即日來回的執勤模式

• 避免安排過於密集的執勤航班

• 隨著2月份中長途航班的班次有所增加，執勤模式編排將繼續得已改善：

o 陸續恢復每日由香港往返悉尼及多倫多的航班

o 往來珀斯的航班將由每周三班增至每周四班，部分航班的外站逗留時間因而延長

o 於印度航班增加外站逗留執勤模式，減少即日來回的執勤模式



• 維持12 月及1 月值勤更表的臨時調整：

o 按航班時間表調整澳洲、新西蘭、長途及超長途航班的外站逗留時間

o 於現時每周只提供有限班次的航點，包括波士頓及馬德里航班，增加另一組機艙服務員於回程執勤

o 於大部分印度航班增設外站逗留執勤模式；繼續額外增加最多四名機艙服務員於即日來回的印度航班執勤

o 避免傍晚執勤抵港後，於當晚緊接凌晨離港的航班的執勤模式

o 維持「高飛行時數」執勤選擇編更安排





薪酬待遇



國泰航空集團目標於2023年底可運作相當疫情前70%的客運航班運力，並於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。當運力增加，薪酬待遇亦會增加。



另外，早前招聘前線員工的活動進展順利。自2022年7月起，已有超過1,800名新員工加入集團。



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記者：陳梓蔚