【SayHi騙案】網戀女友去世可繼承逾3萬元遺產？ 28歲地產代理墮騙局痛失11萬

▲ 林宇翔攝

一名男子透過網上交友認識到女網友，後來獲通知該女網友已去世，可繼承她的遺產，惟需先存入「手續費」，因此先後存入11萬元到一個本地銀行戶口，最後在友人提醒下懷疑受騙，報警求助。警方經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由東區警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，該名28歲、從事地產代理男子，早前在在交友平台「SayHi」認識一名女網友，雙方發展成為網上戀人，惟事主後來與女網友失去聯絡，直至昨日(15日)卻收到一名陌生男子來電通知，聲稱女網友已去世，而事主作為她唯一的繼承人，可以繼承56萬日元(約3.4萬港元)遺產，但須支付手續費，並要求事主分多次存入本地銀行戶口。當事主合共存入11萬元後，在友人提醒下懷疑受騙，於是報警求助。

警方指，昨午5時許接獲報案，指一名28歲姓劉男子早前於社交媒體認識一名女子，其後一名自稱該名女子的朋友聯絡事主，指該名女子已去世，並通知事主繼承其遺產，事主遂按指示將約11萬元分11次存入對方指定的一個本地銀行戶口。事主其後通知朋友，懷疑受騙遂報案。警方經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由東區警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

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責任編輯：蘇文軒