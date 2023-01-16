【說好香港故事】12名青年公務人員將赴聯合國任職　李家超表達三點期望

▲ 李家超與12名青年公務人員會面。(李家超fb圖片)

在中央政府支持及外交部駐港特派員公署的協助下，首批獲外交部推薦參與聯合國初級專業人員（JPO）方案的特區青年公務人員任期陸續完成。行政長官李家超今日出席了第二屆JPO赴聯合國任職發佈儀式，指第二批共12名青年公務人員全部順利獲得外交部推薦參與JPO方案，並表達了三點期望：在國際舞台發揮所長、擔當國家橋樑和說好香港故事。

李家超在社交專頁指，今天他很高興出席了第二屆JPO赴聯合國任職發佈儀式。他指，經過嚴謹的遴選過程後，第二批共12名青年公務人員全部順利獲得外交部推薦參與JPO方案，他們已被安排合適的崗位，分別到聯合國紐約總部、日內瓦辦事處、維也納辦事處、環境規劃署內羅畢總部，以及世界知識產權組織任職，將於今年初陸續赴任。

李家超表示，在施政報告提到「能做事、做成事」的政府才能帶領香港向前發展，公務員作為政府的骨幹更是關鍵。他祝賀12位獲選的同事，並表達了三點期望：在國際舞台發揮所長、擔當國家橋樑和說好香港故事。他希望12位獲選的同事珍惜這次難能可貴的機會拓闊國際視野，好好裝備自己，回報國家，回報香港。

香港特區於2019九年首次參與JPO方案，派出5名獲外交部推薦的特區青年公務人員，以中國人員身分在聯‍合國位於美國紐約、瑞士日內瓦和奧地利維也納辦‍事‍處出任不同職位。李家超指，5人的任期陸續完成，表現出色，獲得聯合國方面的高度評價，為香港進一步開展對外事務及香港青年走進國際舞台，奠下了堅實的基礎。

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責任編輯：區綽彥