  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 23:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】張舉能︰聘海外律師並非基本權利　屬法庭酌情處理

政治 22:58 2023/01/16

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

張舉能表示，聘請海外律師並非《基本法》列明的基本權利。（林宇翔攝）

律政司正着手修訂《法律執業者條例》，以處理涉國安案件能否聘請海外律師問題。終審法院首席法官張舉能今日見傳媒時多次被問及相關事宜。他表示，如何修例屬立法事宜，司法機構不參與，亦不會、不應表達意見。

他肯定海外律師參與合適案件，對本港法庭有幫助，但若涉及國安考慮，如何平衡應政府和立法機關考慮。

張舉能強調，聘請海外律師並非基本權利，因基本法35條保障市民有選擇律師的權利，按一向案例解釋，是指有本地全面執業資格律師，聘請海外律師一直屬法庭酌情處理。又直言，從未聽過有人說，因為海外律師不能到港參與審訊，而得不到審訊公平。
　
至於會否有正審理的國安案件，有機會移交內地審理？他不點名提及初選案和黎智英案，指有關案件已訂審期，看不到為何會不在本港處理。

另外，他表示正積極探討現場直播選定的司法程序，至於涉及國安法的案件是否應該直播，張舉能表示，需要由工作小組從長計議，強調公平、公正是大前提。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【國安法釋法】譚惠珠︰釋法是「畫公仔畫出腸」　沒有擴大特首及國安委職權　
16:37 2023/01/02
【國安法釋法】譚惠珠︰釋法是「畫公仔畫出腸」　沒有擴大特首及國安委職權　
【法律執業者修例】律政司考慮兩方案修例　政界質疑「一刀切」不符釋法精神
22:45 2023/01/12
【法律執業者修例】律政司考慮兩方案修例　政界質疑「一刀切」不符釋法精神
【港區國安法】國安委今討論落實人大釋法事宜　支持港府盡快修訂《法律執業者條例》
19:46 2023/01/11
【港區國安法】國安委今討論落實人大釋法事宜　支持港府盡快修訂《法律執業者條例》

你可能感興趣

【國安法釋法】譚惠珠︰釋法是「畫公仔畫出腸」　沒有擴大特首及國安委職權　
16:37 2023/01/02
【國安法釋法】譚惠珠︰釋法是「畫公仔畫出腸」　沒有擴大特首及國安委職權　
【法律執業者修例】律政司考慮兩方案修例　政界質疑「一刀切」不符釋法精神
22:45 2023/01/12
【法律執業者修例】律政司考慮兩方案修例　政界質疑「一刀切」不符釋法精神
【港區國安法】國安委今討論落實人大釋法事宜　支持港府盡快修訂《法律執業者條例》
19:46 2023/01/11
【港區國安法】國安委今討論落實人大釋法事宜　支持港府盡快修訂《法律執業者條例》
政治 律師 港區國安法 國安法 張舉能 黎智英 法官 律政司 基本法

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
今日 11:35
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
今日 11:15
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
【成龍女兒】與同性伴侶Andi加國拾荒　吳卓林表明拒回港過年見吳綺莉
今日 10:55
【成龍女兒】與同性伴侶Andi加國拾荒　吳卓林表明拒回港過年見吳綺莉