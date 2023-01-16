【港區國安法】張舉能︰聘海外律師並非基本權利　屬法庭酌情處理

▲ 張舉能表示，聘請海外律師並非《基本法》列明的基本權利。（林宇翔攝）

律政司正着手修訂《法律執業者條例》，以處理涉國安案件能否聘請海外律師問題。終審法院首席法官張舉能今日見傳媒時多次被問及相關事宜。他表示，如何修例屬立法事宜，司法機構不參與，亦不會、不應表達意見。

他肯定海外律師參與合適案件，對本港法庭有幫助，但若涉及國安考慮，如何平衡應政府和立法機關考慮。

張舉能強調，聘請海外律師並非基本權利，因基本法35條保障市民有選擇律師的權利，按一向案例解釋，是指有本地全面執業資格律師，聘請海外律師一直屬法庭酌情處理。又直言，從未聽過有人說，因為海外律師不能到港參與審訊，而得不到審訊公平。



至於會否有正審理的國安案件，有機會移交內地審理？他不點名提及初選案和黎智英案，指有關案件已訂審期，看不到為何會不在本港處理。

另外，他表示正積極探討現場直播選定的司法程序，至於涉及國安法的案件是否應該直播，張舉能表示，需要由工作小組從長計議，強調公平、公正是大前提。

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記者：趙居逸