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【日本限航令】國泰航空取消2月份50班飛日本航班　涉東京、大阪、名古屋及福岡機場

社會 00:22 2023/01/17

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國泰航空取消2月份50班飛日本航班，涉東京、大阪、名古屋及福岡機場。

國泰航空深夜公布，由於日本政府對每間航空公司從香港飛往日本的航班數量實施限制，國泰航空將取消由2023年2月3至16日往返香港及日本的部分航班，合共50班往返東京成田機場、大阪關西機場、名古屋中部機場及福岡機場航班。

國泰航空2月3至16日取消的日本航班

航線    

  • 東京──成田國際機場（NRT）(16班)
    香港前往東京
    CX500  2月3、5、6、8、10、12、13及15日

    東京前往香港
    CX501  2月4、6、7、9、11、13、14及16日

 

  • 大阪──關西國際機場（KIX）(4班)
    香港前往大阪
    CX502  2月7日、14日

    大阪前往香港
    CX503  2月8日、15日

 

  • 名古屋──中部國際機場（NGO）(16班)
    香港前往名古屋
    CX536  2月4、5、7、9、11、12、14及16日

    名古屋前往香港
    CX539  2月4、5、7、9、11、12、14及16日

 

  • 福岡機場（FUK）(14班)    
    香港前往福岡
    CX512  2月8、15日
    CX588  2月3、5、6、10、12及13日

    福岡前往香港
    CX513  2月8、15日
    CX589  2月5、6、12及13日

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責任編輯　李志強

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