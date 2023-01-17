【日本限航令】國泰航空取消2月份50班飛日本航班　涉東京、大阪、名古屋及福岡機場

▲ 國泰航空取消2月份50班飛日本航班，涉東京、大阪、名古屋及福岡機場。

國泰航空深夜公布，由於日本政府對每間航空公司從香港飛往日本的航班數量實施限制，國泰航空將取消由2023年2月3至16日往返香港及日本的部分航班，合共50班往返東京成田機場、大阪關西機場、名古屋中部機場及福岡機場航班。

國泰航空2月3至16日取消的日本航班：

航線

東京──成田國際機場（NRT）(16班)

香港前往東京

CX500 2月3、5、6、8、10、12、13及15日



東京前往香港

CX501 2月4、6、7、9、11、13、14及16日

大阪──關西國際機場（KIX）(4班)

香港前往大阪

CX502 2月7日、14日



大阪前往香港

CX503 2月8日、15日

名古屋──中部國際機場（NGO）(16班)

香港前往名古屋

CX536 2月4、5、7、9、11、12、14及16日



名古屋前往香港

CX539 2月4、5、7、9、11、12、14及16日

福岡機場（FUK）(14班)

香港前往福岡

CX512 2月8、15日

CX588 2月3、5、6、10、12及13日



福岡前往香港

CX513 2月8、15日

CX589 2月5、6、12及13日

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責任編輯 李志強