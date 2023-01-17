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【楊明醉駕】楊明出獄逾一周首發文　騷近照展示幸福生活呼籲粉絲提防一件事

娛樂 10:10 2023/01/17

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楊明醉駕出獄後首更新社交網站。

TVB藝人楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，被判監18天。而他在去年冬至當日（12月22日）入獄，判監18天即是應今年1月8日才刑滿，不過由於撞正當日是周日，所以楊明可以「提早」一天1月7日出獄。

TVB娛樂新聞台公開楊明向外界道歉的片段，他兩度鞠躬道歉，自認做了「完全不能接受」的行為。及後，他再接受大台的《東張西望》獨家專訪談及獄中的生活，訪問期間幾度哽咽，更不禁感觸落下男兒淚，表現出內疚和自責。

【楊明出獄】楊明否認自身安全問題轉倉　坦承受到很大教訓盼獲改過機會

最新影片推介：王綺琴專訪

首更新社交網

事隔8天，楊明前日（1月15日）終於首度更新社交平台，連續上載兩張新相，一張在天橋上自拍，而另一張與愛犬的合照，相中見楊明展露笑容，不過面容較為憔悴。昨日（1月16日）他再度更新，發文指近日有騙徒假冒其專頁到處留言，他呼籲大家小心提防詐騙：

請各位小心，近日有假冒我專頁的回應在我各個貼文中，請大家不要按任何Link，什麼中獎、什麼派錢要登記全都是假的❌️❌️❌️【留意其名稱便清楚】

多謝各位！祝新年快樂❤

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【楊明出獄】獲釋後兩度鞠躬公開道歉　楊明：人生中很大教訓

不少網民留言為楊明打氣，有粉絲語重心長希望他畀心機戒酒：「比心機去戒酒，唔好再飲啦！只會害死自己！珍惜支持你嘅人，作為一位電視觀眾，希望再次見到你演出。努力做好自己💪」、「受了教訓重新出發！還有很多人支持你的！努力加油 💪💪💪不要再令家人朋友擔心！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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