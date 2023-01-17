【月經困擾】女子經痛靠食止痛藥紓緩　10年後求醫驚揭：要洗腎了

▲ 經痛難耐靠狂服止痛藥紓緩，求醫檢驗後揭患腎病。

不少女生飽受月經痛困擾。台灣一名女子長年受經痛的折磨，10年間只可靠服食止痛藥作紓緩。女子之後求醫，經痛問題已減少了許多，但因長年服用止痛藥，已對腎臟造成無可挽救的傷害。

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綜合台媒報導，腎臟科醫生洪永祥於節目《醫師好辣》上分享指，一名30多歲的女病患求醫時已表明由於長期服用止痛藥所以「自己的腎臟壞掉了」。

病患表示，自己最初月經來潮時下體已會疼痛，直至到了20歲，嚴重至月經前的時間已會出現偏頭痛、情況更誇張至看到眼前閃光便會知道「火山要爆發了」，無可奈何地，她只可長年靠服用止痛藥紓緩。

病患更指，若她不服用止痛藥的話則會全身發軟、嘔吐，情緒極差「只想躲在黑暗角落」。起初她服用當地出售的止痛藥並無效用，於是便拜託朋友從日本購入強力止痛藥，至求醫已服用10年。

洪醫生指，困擾著病患的是「月經型偏頭痛」，本來是必須要向神經內科或婦產科求醫，可是女子卻一直依賴著止痛藥。

經洪醫生檢查後發現女子的腎絲球過濾率只餘16至17分，情況已嚴重至為腎病的「第4期」，若情況至第5期便必須洗腎。不幸的是歷經了半年治療，病患的偏頭痛問題經已改善，可是腎臟已被嚴重損害，最終仍要需要接受洗腎。

洪醫生最後提醒，若病患出現多達5次的復發性頭痛、每次維持4至72小時；單側位置、有脈搏跳動性質、痛強度在中度至嚴重，於活動（如走路或爬樓梯）時更會加劇；有噁心、嘔吐、畏光、怕吵等多項徵狀則需馬上求醫。

除了是「月經型偏頭痛」，若經痛嚴重可能是患子宮內膜異位症的警號。

廣東重症科醫生李鴻政指出，子宮內膜異位症的主要症狀是下腹痛、痛經、不孕以及性交不適，多發生於25歲到45歲之間的女性，當中又以經痛症狀最為常見，因此生育期的女性如有明顯的經痛症狀，且愈來愈嚴重，應盡早檢查。

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婦科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時拆解經痛紓緩方法。

若有嚴重經痛（包括：普通止痛藥不能止痛、影響日常生活、會痛到嘔或暈、需要病假等），或不正常的經痛持續超過兩三天（甚至經期前後也痛），就需要諮詢醫生，進行身體檢查和盆腔超聲波掃描，以找出病因，作適當治療。

醫生會先處方止痛藥來治療經痛。止痛藥能抑制前列腺素的合成或對抗其作用。病人只需在有經痛的日子，餐後服食這些藥物，療效可高達七至八成。

建議定期做超聲波檢查

方醫生建議，婦女可每年做一次超聲波檢查，檢查身體／子宮是否出現異常情況，尤其有病徵的婦女，如經痛、經量多的人。

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責任編輯：羅嘉欣