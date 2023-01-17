【大膽丈夫】嫌老婆LV手袋臭放洗衣機洗　網友憂事主人身安全女生反力撐【附皮革保養法】

▲ 希望事主冇事....

女人愛名牌手袋，跟男人愛高達模型一樣，兩個都是命根！不過有台灣丈夫竟然嫌棄老婆的LV手袋臭，直接放入洗衣機洗，事主還拍照放上網，引來大批網民留言，表示非常擔心事主的人身安全。

▲ 不知道事主下場如何呢?

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台灣丈夫在Facebook群組「爆廢公社」發文指「老婆的包包好臭啊！幫她洗香香」，引來逾千個留言，網友表示擔心他本人安全「記得常發文、讓大家知道你還在。」不過有網民就提出理據支持，指鐵達尼號沉沒20年後，跟隨一起沉沒的LV帆布皮箱，撈起來也沒事：「洗衣機算什麼！」

另都有女網民力撐，自己都是這樣洗的，只要是真品都可以這樣洗「不奇怪，我也洗過，我還用鮮彩（香港人認識的彩漂）泡了一個晚上」、「我泡洗過lv，也洗過coach」、「我也是，我都拿去水龍頭沖」。

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之前有女網民稱，她在10年內用機洗方式將LV袋洗了5次，以下是她總結的數個秘訣：

用一般洗衣液加洗衣袋，切勿加漂白成分及柔順劑

洗乾後立刻從洗衣機取出，吊掛至通風良好、無太陽直射的地方風乾5至10天（依天氣而定

袋子洗乾淨後如不用，可用防塵袋包好放到衣櫃裡

究竟真皮是否可以用水洗，TOPick早前請來創辦人潘穎安（Anson）教大家各種皮革的專屬保養大法。

1. 先用皮革清潔劑清潔

女士平日使用手袋時，即使再小心也好，仍是會因手汗或護手霜等積聚，形成污漬。因此日常保養時，應先使用溫和的皮革清潔劑（Leather Universal Cleaner），將表面污漬清走。可先擠出皮革清潔劑在棉布或舊的白t恤上，份量不用太多，再以打圈形式在手袋表面拭擦便可。

2. 按發霉嚴重程度選用不同方法

香港天氣潮濕，令手袋容易積聚濕氣，繼而滋生霉菌。Anson指，可視乎發霉的嚴重程度而採取不同的處理方法。情況較輕微的，只需使用具殺菌功能的消毒濕紙巾已足以應付。

但如果發霉情況太嚴重，才需要用上漂白水來殺死霉菌。首先需準備一碗清水，再將漂白水倒進清水裏溝稀，比例大約為1比20， 再用棉布沾上漂白水，在皮袋上打圈抹走霉菌。

有人會用濕毛巾去除霉菌，原來並不正確。Anson指，表面上看似抹走了霉跡，但其實濕毛巾的水氣可能比潮濕天氣更濕，不但可令霉菌復現，甚至可能比當初情況更嚴重。

3. 再以冷風或暖風吹乾

抹走霉菌後，由於袋表面仍然潮濕，因此要用風筒吹乾。但切忌貪快用熱風吹，因為熱風會令皮革變硬，導致手袋變形，甚至出現龜裂情況。

日常護理小貼士

最好將手袋打橫來存放。Anson指出，不少手袋的設計特別，上半部分可能負有金屬扣，令其重量增加，如打直存放金屬扣的重量可墜到令手袋變形。打橫存放則可避免此問題出現。另外為免手袋變形，亦最好將一些舊衣服塞進手袋裡，令其固定型狀；亦最好配合塵袋使用。

坊間不少教學指，要把防潮珠放進手袋裡，可避免手袋發霉，其實亦是大錯特錯。Anson指，曾見過不少客人把防潮珠放進袋裡，但防潮珠卻受重壓或溫差影響爆開，令內裡的化學物滲出，繼而侵蝕手袋的皮革，最終只能整個手袋報廢。



Anson指，最好定期就拿手袋出來用。如不用放在一旁，手袋容易氧化，所以最好定期把手袋從衣櫃裡拿出來，讓手袋「透透氣」。

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責任編輯︰陳麗薇