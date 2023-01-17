  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 11:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【粉碎傳聞】向佐以行動證與郭碧婷感情不變　向太太發表愛的宣言： I love you 老婆

娛樂 10:52 2023/01/17

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

總之以行動說明一切！

向華強兒子向佐在2019年與台灣女星郭碧婷結婚後育有一子一女，可是在去年7月卻爆出向佐出軌，帶女人回北京愛巢，雖然之後向太陳嵐替兒澄清，解釋指該女：「只是一個談電影項目的大姊姊」。

除此之外，在去年10月，在女兒「小奶皇」的兩歲的生日宴上，向華強與向太有到場，向佐又再次缺席，向太解釋稱是台灣政府不給向佐簽證，他才沒往台灣與妻兒相聚。

【婚變傳聞】郭碧婷獨自帶子女搭飛機　與向佐久未同框傳婚姻亮紅燈

向佐缺席女兒「小奶皇」的兩歲的生日宴。

向佐久未與太太同框惹婚變

直至去年12月，向華強在杭州舉行74歲壽宴，向佐同樣沒有現身。

在早前（1月12日）更有網民發現郭碧婷IG取消關注向佐，但向佐仍有追蹤郭碧婷，令婚變傳聞甚囂塵上，加上向佐與郭碧婷一直沒有為此作回應，更令網民議論紛紛！

最新影片推介：王綺琴專訪

以行動粉碎傳聞

不過日前向佐在社交網甫出一家四口照，以行動打破婚變傳聞，並向太太發表愛的宣言：「happy birthday I love you 老婆。」中間更留下17顆紅色愛心，力證與太太感情不變，一家四口幸福美滿。

一班網民更留言叫向佐「要對郭碧婷好一點」、「真心希望你珍惜美麗的老婆」、「珍惜眼前人，加油」。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【向華強抱孫】向太飛台灣陪向佐做爸爸　陳嵐留大屋隔離晒台北豪宅
12:39 2020/09/23
【向華強抱孫】向太飛台灣陪向佐做爸爸　陳嵐留大屋隔離晒台北豪宅
【新手爸媽】向華強與陳嵐喜抱女孫　向佐太太郭碧婷中秋在台誕7磅女B
10:58 2020/10/03
【新手爸媽】向華強與陳嵐喜抱女孫　向佐太太郭碧婷中秋在台誕7磅女B
【婚變傳聞】郭碧婷獨自帶子女搭飛機　與向佐久未同框傳婚姻亮紅燈
11:21 2023/01/13
【婚變傳聞】郭碧婷獨自帶子女搭飛機　與向佐久未同框傳婚姻亮紅燈

你可能感興趣

【向華強抱孫】向太飛台灣陪向佐做爸爸　陳嵐留大屋隔離晒台北豪宅
12:39 2020/09/23
【向華強抱孫】向太飛台灣陪向佐做爸爸　陳嵐留大屋隔離晒台北豪宅
【新手爸媽】向華強與陳嵐喜抱女孫　向佐太太郭碧婷中秋在台誕7磅女B
10:58 2020/10/03
【新手爸媽】向華強與陳嵐喜抱女孫　向佐太太郭碧婷中秋在台誕7磅女B
【婚變傳聞】郭碧婷獨自帶子女搭飛機　與向佐久未同框傳婚姻亮紅燈
11:21 2023/01/13
【婚變傳聞】郭碧婷獨自帶子女搭飛機　與向佐久未同框傳婚姻亮紅燈
向佐 向華強 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 夫妻之道 兩性關係

最高瀏覽

【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
11:35 2023/01/16
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
11:15 2023/01/16
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
【成龍女兒】與同性伴侶Andi加國拾荒　吳卓林表明拒回港過年見吳綺莉
10:55 2023/01/16
【成龍女兒】與同性伴侶Andi加國拾荒　吳卓林表明拒回港過年見吳綺莉