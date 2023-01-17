【粉碎傳聞】向佐以行動證與郭碧婷感情不變　向太太發表愛的宣言： I love you 老婆

▲ 總之以行動說明一切！

向華強兒子向佐在2019年與台灣女星郭碧婷結婚後育有一子一女，可是在去年7月卻爆出向佐出軌，帶女人回北京愛巢，雖然之後向太陳嵐替兒澄清，解釋指該女：「只是一個談電影項目的大姊姊」。

除此之外，在去年10月，在女兒「小奶皇」的兩歲的生日宴上，向華強與向太有到場，向佐又再次缺席，向太解釋稱是台灣政府不給向佐簽證，他才沒往台灣與妻兒相聚。

【婚變傳聞】郭碧婷獨自帶子女搭飛機 與向佐久未同框傳婚姻亮紅燈

▲ 向佐缺席女兒「小奶皇」的兩歲的生日宴。

向佐久未與太太同框惹婚變

直至去年12月，向華強在杭州舉行74歲壽宴，向佐同樣沒有現身。

在早前（1月12日）更有網民發現郭碧婷IG取消關注向佐，但向佐仍有追蹤郭碧婷，令婚變傳聞甚囂塵上，加上向佐與郭碧婷一直沒有為此作回應，更令網民議論紛紛！

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以行動粉碎傳聞

不過日前向佐在社交網甫出一家四口照，以行動打破婚變傳聞，並向太太發表愛的宣言：「happy birthday I love you 老婆。」中間更留下17顆紅色愛心，力證與太太感情不變，一家四口幸福美滿。

一班網民更留言叫向佐「要對郭碧婷好一點」、「真心希望你珍惜美麗的老婆」、「珍惜眼前人，加油」。

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