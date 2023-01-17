【媽媽創業】港媽望培養兒子多元發展　研發智能運動手環有效追蹤運動進度

▲ Archon ALIVE智能運動健康手環。

智能手機及智能裝置，已然成為現代人日常生活的一部分，但不論男女老幼亦會因面對屏幕時間增多而少了運動。Archon Wellness 創辦人及行政總裁梁蕙馨女士（Ella）早年觀察兒子日常生活時，亦發現時下年輕世代所面對的教育及成長環境，與她兒時明顯不同，普遍學生難以培養出做運動的興趣和習慣，較易因忽略運動而影響身心健康。

作為母親，她希望兒子能多元均衡發展，遂受到啟發於2015年開始研發智能穿戴設備配合智能監測平台，打造嶄新運動體驗，並成立了運動科技初創 — Archon 智能運動品牌。

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根據國際衛生組織所提出的兒童及青少年（5 至 17 歲）體能活動量指引，每天應累積 60 分鐘「中等至劇烈強度的活動」（Moderate to Vigorous Physical Activity），類別以有氧活動為主，可分段、多次地進行，這就是 MVPA 60。若把 MVPA 60 轉化為每天步數，平均計算大約是 12,000 步。而據中國香港體適能總會 2021 年的調查資料顯示，疫情期間本港學生的運動量明顯減少，每天能夠達到 MVPA 60 的中小學生，不足 10%，超過一半中小學生於上課日的每天步行時數不足 1 小時。

Ella表示：「其實不單是學生，香港很多上班族因日常忙於工作，運動量也未達世衛標準。根據世衛建議，成人每周需進行至少5次30分鐘中至高强度有氧體能活動。為了幫助及鼓勵大眾提升健康運動水平，我們特別開發了最新款的智能運動健康手環 Archon ALIVE，以追蹤中至劇烈強度的體力活動（MVPA）為重點，讓使用者可以更有效追蹤MVPA數據，緊貼自己的運動訓練進度。」

Archon ALIVE智能運動健康手環，特加新增追蹤中至劇烈強度的體力活動（MVPA）功能，用家可按照每日的MVPA數據，了解自己是否合乎世衛的運動量標準，同時，亦可看到每日設定的運動目標、完成度和消耗的卡路里，緊貼自己的運動進度。

手環除可測量心率、步數外，更可測到身體的血含氧量和心率變異性 （HRV）。血氧機一般在有需時才夾在指頭測量，有時候會受外在環境因素影響而測量不到，手環則能更便捷地測量血含氧量，也可以長時期觀察數值變化。而HRV，即每下連續心跳之間的時間差異，心率變化愈小，代表心理壓力愈大或是處於疲累的狀態；心率變化愈大，代表處於開心及輕鬆的狀態。有了血含氧量、HRV及壓力指數的數據紀錄，用家便可更能掌握對自己的身體狀況。

手環操作簡易，只需上下滑動屏幕，比起智能手錶設計較細小而輕盈，即使不習慣佩戴手錶的人士，也不會感到有異物干擾自己的生活，無論是做運動／家務／工作等都十分舒適。特別是對希望進行睡眠監測的人而言，手環能最大程度減少不適感，加上電池耐用，更適合24小時長期佩戴。

手環錶帶難免會沾染汗水及髒污，Archon ALIVE錶帶以TPU製造，柔軟易清洗，不會吸收水分，雨水與汗水只會停留在表面，只要稍加擦拭或沖洗就能回復乾淨。

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責任編輯︰陳珈希

