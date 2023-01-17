【MIRROR成員】姜濤1800萬首置買兩房單位　一文盡睇由鄰家男孩成萬人迷成功上車

▲ 姜濤自出道以來也相當具人氣！

身為MIRROR成員兼人氣王的姜濤，自2018年以大熱姿態奪得《全民造星II》冠軍後，其星途可謂相當順利，歌曲、影視作品不斷，又深受姜糖、廣告商的支持。

姜濤曾在傳媒訪問中表示，希望30歲前買兩層樓。他終於成功達成置業夢，市場消息透露，姜濤以1800萬元購入西區維壹一個海景單位。消息人士指，相關交易剛於土地註冊處登記，新買家姜濤（KEUNG TO），與MIRROR 成員姜濤同名，料為同一人。

由《全民造星》至MIRROR

姜濤參加過《快樂男聲2017》，直至2018年參加ViuTV的《全民造星》。他在比賽期間已被視為大熱，在十強總決賽中，獲5.9%專業評審票及15.5%公眾投票，以21.4%總票數成為冠軍。

比賽過後，姜濤被安排與陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）組成男團MIRROR，於在2018年11月3日正式成團。

組合在2018年12月九龍灣國際展貿中心匯星舉行首個售票演唱會，又推出團綜《Good Night Show Mirror Go》，成功引起「追星」熱潮。

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作個人發展

在2019年的6月11日，姜濤推出首支個人單曲《一號種籽》，成為MIRROR首位推出個人單曲的成員，及後又推出《亞特蘭提斯》、《一天多一點》，又舉行三場個人音樂會，成為當時的曯目新人。

他在香港三大歌曲流行榜的樂壇頒獎禮上獲獎，也打入《2019叱咤樂壇頒獎禮》的「我最喜愛男歌手」最後五強，歌曲《一號種籽》則成為「我最喜愛歌曲」最後五強，成績亮眼。

▲ 《一號種籽》（IG圖片）

成叱咤兩大獎最年輕得主

2020年可謂姜濤的「爆紅期」，他的歌曲《蒙着嘴說愛你》唱至街之巷聞。在劇集演出方面，他參演過《太平紋身店》ViuTV，台灣八大電視合拍的偶像劇《超感應學園》也正式開鏡。

他在香港四大樂壇頒獎禮上也有好成績，獲票選為《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「我最喜愛的男歌手」，《蒙着嘴説愛你》成為「我最喜愛的歌曲」，姜濤也是這兩項大獎的最年輕得主。

在2021年4月舉行的《Chill Club 推介榜年度推介20/21》，奪得兩獎的姜濤表示：「最緊要多謝所有香港人，我既然攞得呢個獎我就唔講返之前啲嘢喇，我哋呢班後生仔、香港歌手，一定可以再次變成亞洲第一。」

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出席活動時暈倒

姜濤繼續推出個人單曲，《Master Class》、《Dear My Friend,》也大受歡迎。他也於2021年8月正式進軍大銀幕，參演由彭秀慧編劇及執導的電影《阿媽有咗第二個》，電影於2022年8月11日上映。

應付大量工作的姜濤，與隊友出席一個品牌活動期間突然暈倒，令人擔心，也令姜濤意識到需檢視自己的身心狀態。

他也慢慢走向國際，獲《Tatler》選為亞洲最有影響力的300人之一，亦獲得荷里活權威雜誌《Variety》選為2021國際突破之星之一。

▲ 姜濤出席一個品牌活動期間突然暈倒。

受傷休養

在2021年7月舉行的MIRROR演唱會，演出期暑發生墮屏幕意外，導致台上舞蹈員李啟言（阿Mo）受重傷留院。MIRROR在事故後停工兩個月，後來姜濤現身過劇集《季前賽》記者會、又與隊友一同參與《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記招與《903 AllStar 籃球賽》。

在《903 AllStar 籃球賽》期間，姜濤不少心令右腳受傷，並由隊友扶起坐上輪椅，且即時離場送院。

姜濤於IG限時動態內發文透露最新消息，表示已做了詳細檢查及安排做手術的時間，又承諾會努力康復。

他在社交平台交代自己於大清早便出門前往接受物理治療，並指：「為了復健 多早起來也可以」。而且除右腳外，原來左腳也受傷。

▲ 姜濤：「沒有人比我還要着急焦慮。」（IG圖片）

《叱咤》表現惹批評

姜濤在休養期間也亮相《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，憑《鏡中鏡》奪專業推介叱咤十大第四位，並以《作品的說話》蟬聯《叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎》。

不過，姜濤當晚演出時唱至跪地、落台暴走，就惹來網民的負評，又因圓潤不少的身型被狙擊，更有網民在討論區接連發帖怒轟姜濤，又有指姜濤已超過200磅。

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出道前是肥仔

未出道前的姜濤曾是一名過200磅的肥仔，中一時身高不足1.7米，體重已達210磅。他曾在商台節目《1圈圈 星光背後》中透露，自己小時候常常外食，一餐可以食3個快餐，睡覺前更要食兩個漢堡包。

▲ 姜濤曾是一名過200磅的肥仔。（影片截圖）

直到姜濤15歲在快餐店做兼職，更是忍不住口不斷食。一年後，因「不服輸」的性格，再加上為了心儀女孩，姜濤開始減肥之路。

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