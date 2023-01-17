【校長專欄】同學衝突家長憂被欺凌要求轉班 校長分享兩個技巧妥善處理

▲ 校長分享兩個技巧處理學生衝突。

近年，由於受疫情影響，學生面對面接觸的機會大大減少，網課時只能在視像鏡頭前見面。即使現在上半天課，亦因為受社交距離的限制，學生只能在課室小息，更不能與人分享小食。以上情況，轉𣊬間已維持了三年。一個疫情，令學生失去了許多學習機會，當中，與人相處的問題在復課後率先浮現，問題間接令教師及家長頭痛。面對這些問題，我們可如何應對呢？以下是我校近月所接觸過的其中一個例子及處理方法。

最新影片推介︰

一位家長向學校反映，自己的孩子被同學「欺凌」，並向學校提出孩子轉班的要求。經老師了解後，原來是有一位同學因為一些小事而對該位同學講「唔同你玩」，同時叫其他同學都「唔好同佢玩」，家長對此產生了「小朋友被欺凌」的感覺，因而向學校提出轉班的要求。

「唔好同xxx玩」等的語句，我相信每個人在小學成長的階段都會遇過或聽過。當然，在學校的立場，這些都是一些不對的行為，學校亦有責任去處理。但處理的方法是否需要一步就去到轉班呢？這一點值得商榷。當時，我反而認為正好趁此生活情境來作教材，去教導學生如何正確地去處理此問題。

要處理班中同學的衝突，我們可以利用德公課及休整課的時段去處理。在德公課上，我們可以設置一些類似的情境，然後作討論，除了讓學生知悉遇到這些情況時正確的處理方法外，亦希望相關學生透過情境來明白自己的問題，從而作出改善；在休整課上，在完成教授相關情境的處理技巧後，班主任可以以學生活動，刻意把相關的學生編排在一起，讓他們可以有機會再次相處。始終小學生的思想仍很直接，只要透過活動得到樂趣，學生之間的關係自然會產生改變。

當家長聽見有其他同學說出「不與自己的小朋友玩」等說話，確實令人困擾，但處理的方式要非常小心。如不處理，小朋友下次遇到問題時可能不再向父母求助；如處理不當，他們不能從事件中明白解決問題的正確方法，下次遇到相似的情況時，亦不知如何處理。是否每次都需要靠家長出手來解決呢？

我會教家長兩個方法：首先，當遇到小朋友向你講述相關事件時，家長需冷靜地細心聆聽，此階段暫不適宜加入任何意見及結論，避免錯判情況及令小朋友的情緒產生變化；然後，向小朋友提出會向學校了解及反映事件。學校在知悉事件後，便會按上述學校層面的方法處理事件。在小朋友得知家長會去學校了解事件，下次遇到問題時亦會願意與家長傾訴。

向學校反映事件只是一個初步的方法，最重要的是家長要把握是次機會，教導他們如何處理問題，以今次事件為例，可以以提問的方式去引導孩子找出事件的成因、思考處理方法、自己對此事的感受等，例如「為什麼會有此事情發生？」、「之前你們間的關係又是如何？」、「如你是該位同學，你會如何處理？」、「有沒有向該位同學說出你現在的感受？」、「如下次遇到同樣情況，你會如何處理？」等問題，這樣做既可對整件事情有更多的理解，同時亦可透過提問讓孩子紓緩情緒；最重要的是透過不同層次的提問，藉此帶領孩子學習遇到問題時的解決方法及灌輸正確的價值觀。

回望過去的教學生涯，發現小朋友間的相處是頗為特別，他們可能會在上堂時因一本書「過界」而與同學爭執；又有可能在同日的小息時互相分享小食而再次做回好朋友。因此，如果每次的小爭執都要成年人的介入，既會引起不必要的紛爭，同時亦令小朋友養成過份依賴家長來處理問題的局面。

把握每次的生活事件，透過提問作引導學生思考及找出處理問題的方法，藉此令學生學習遇到類近的事情時都能懂得如何處理。相信這樣會令小朋友更能茁壯成長，更能學懂正確的價值觀。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T