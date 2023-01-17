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【行劫案】37歲無業本地男被捕　涉旺角2宗的士劫案

社會 10:57 2023/01/17

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熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

（黃傑偉攝）

警方昨日（16日）凌晨，於旺角花園街以涉及2宗的士劫案拘捕一名本地男子，被捕人37歲報稱無業。

旺角警區刑事調查隊第九隊督察袁栢瑩指，警方於1月15日接報，一名男的士司機於當日早上8時，由觀塘翠屏道接載一名男子往旺角花園街，到涉時男子亮出一把13厘米長界刀劫去的士司機400元現金後逃去。

至昨日一名68歲女的士司機由觀塘翠屏道接載一名男子往旺角花園道，到涉時男子聲稱行劫，女事主不甘損失高呼救命嚇退賊人。

警方相信2宗案件為同一賊人所為，於是將案件合併調查，經深入調查及情報分析警方於昨日凌晨在旺角區以涉嫌行劫、企圖行劫及未能出示身份證拘捕一名涉案男子，被捕人37歲報稱無業現正扣留調查中。警方重申，行劫屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終身監禁。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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