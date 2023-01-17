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【兩性關係】與男友交往5年常吵架冷戰 　34歲女有孕陷兩難：想到冷暴力就怕

健康 13:44 2023/01/17

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與男友交往5年常吵架冷戰 ，34歲女子有孕陷兩難。

面對年紀漸增好不容易有孕，但男友卻對自己非常冷漠，有準媽媽指目前不知如何選擇！一名一直想要小孩的的女網民指自己今年34歲了，剛證實懷孕2周，惟與男友關係卻常常處於不是吵架，便是冷戰的狀況。她直言非常想要小孩，但是想到「無止盡的冷暴力」，動輒發脾氣的男友就非常害怕。

最新影片:

該名女網民在《Dcard》發文表示，與男友交往5年期間，二人因為性格問題，常常吵架，而男友的應對方法便是冷暴力對待女事主，令一直捨不得放手的女事主往往「就算不是我的錯我也總是先道歉」，卑微的求男方復合。惟近日男方似乎更變本加厲，「一生氣就大吼大叫，不耐煩」，令再柔弱的女事主再也受不了，決定「不再主動示弱」，故即使與男友已失聯一周，自己亦沒有主動聯絡，又慨嘆這段感情真的令她很累。

豈料，沒有多久，女事主卻發現「身體怪怪的」，於是便用驗孕捧，結果發現自己有孕，而且已經2周。她指發現有孕當天早上便已傳訊息告知男友，但男友卻待10小時後才慢條斯理地回覆指「下次放假陪你去產檢，下禮拜五放假」，令她深感錯愕，當下反應是「只有這樣？要不要生下來？不溝通嗎？」。她因此陷入兩難，指自己「34歲了想要小孩」，但是想到男友「無止盡的冷暴力，不知道為什麼就生氣抓狂的脾氣」的未來就害怕。

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責任編輯：羅嘉欣

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