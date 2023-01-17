【慘遭陷害】男友1個荒謬原因牛奶中偷落瀉藥　港女慘肚痛腹瀉半日

▲ 港女男朋友偷偷落瀉藥，導致她肚痛腹瀉半日，對方竟稱會瘦快點。

近日有港女在網上發文，大呻男朋友竟偷偷在她的飲料中落瀉藥，導致她肚痛腹瀉了整個早上，隨後向男友追問原因時，對方竟稱為幫助減肥，腹瀉會瘦快點。

最新影片推介：

該名港女在Dcard討論區以「佢嫌我肥偷喺我啲嘢食度落瀉藥」為題發文，指自己與男朋友在一起後，不曾聽過對方嫌棄自己的身材，直到對方最近迷上韓國KPOP女子組合，開始抱怨她身材肥胖，並希望她可以變瘦。樓主亦因此開始努力減肥，「每日都有去做gym，飲食都有控制，不過就瘦得慢啲，但都有瘦到」，不過男朋友嫌樓主減肥效果慢，整天向她抱怨。

樓主表示，每日早上在起床時會飲用一杯牛奶，平日亦不會因此而腹瀉，但在某天早上如常飲用牛奶後回公司上班，就開始感覺自己的肚子十分疼痛，更腹瀉了一整個早上。樓主隨後透過短訊向男友告知，未料對方竟回覆指「估唔到隻藥咁勁，你每日咁痾會瘦得快好多」，她隨即呆立在場並追問「你講緊乜，咩藥？」

對方再回覆指，自己在女子的牛奶裡下了瀉藥，想幫助她快速減肥。樓主隨即感到氣憤，直斥男友「佢IQ有冇80？痾屎係會輕到，但唔會幫你減走體內嘅脂肪，完全唔知佢個腦到底咩事」。

相關帖文引起網民熱議，不少人批評樓主男友的行為，更有人指出其男友的行為屬違法。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣