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【社區檢測】有市民反映部分中心預約很難　江玉歡倡增加檢測點

社會 11:19 2023/01/17

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有市民反映部分中心預約很難，江玉歡倡增加檢測點。（江玉歡社交平台圖片）

選舉委員會議員江玉歡表示，有市民反映部分社區檢測中心預約很難。翻查網上預約紀錄，確實在鄰近上班地區如中環愛丁堡廣場，今日起3天網上預約已滿。有市民因趕著要檢測，唯有乘車往其他中心。

雖然每個中心也有即場名額，但數量有限，排隊檢測時亦以已登記行先，市民最好先在網上預約登記。有市民報稱因時近假期出外旅遊季節，在某些時段，部份檢測中心登記櫃檯出現人龍樽頸，需等候30至40分鐘。

另有市民反映部分中心的特快12小時檢測是有時間要求，市民在下午3時後前往可能不能夠選用特快服務。

江玉歡指，理解部分中心對特快服務的確祇有一定配額，但建議政府不時檢討不同社區檢測中心的需求情況，如某些地區有較大需求，應該增量增點。另外，亦有市民和遊客關注收費問題，建議政府研究檢測運力和降低檢測收費，方便市民之餘，亦能吸引遊客。

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責任編輯：陳麗娜

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