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【振興經濟】港府成立「文化藝術盛事委員會」 主席鄭志剛：冀打造香港成為國際文藝都會

休閒消費 12:05 2023/01/17

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特首李家超在2022年發表的《施政報告》提出，成立「文化藝術盛事基金」，爭取更多文化藝術盛事落戶香港，強化香港成為中外文化藝術交流中心。

政府今天正式宣佈成立一個由跨界別領袖組成的「文化藝術盛事委員會」，委任新世界發展行政總裁鄭志剛為委員會主席，以及另外8名來自不同界別的委員，為盛事基金的運作提供意見，協助爭取更多世界級文化藝術盛事落戶香港，打造香港成為國際文化藝術都會。

最新影片推介︰

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛表示：「我非常榮幸獲委任為『文化藝術盛事委員會』主席，希望以『創新、貼地、可持續』三大方向，與各界一起引入更多世界級文藝盛事落戶香港，並邀請本港演藝文化及創意產業界參與。相關盛事不只是一次性，而是演化為年度盛事，進一步打造香港成為國際文藝都會，促進中外文化雙向交流及本港文化產業發展。隨着國際交流逐漸回復正常，我們期盼儘快展開工作，確定目標，短期內落實首項盛事落戶香港，藉此振興疫後香港經濟。」

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責任編輯︰陳珈希

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