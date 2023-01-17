【佛心企業】印度企業佛心規定　放假發工作訊息即罰款9千

▲ 印度企業佛心規定，放假發工作訊息即罰款9千。

香港人工時長，放假覆Message仿如家常便飯。惟印度一間遊戲公司，就公布一項規定，只要員工在放假期間傳送與工作有關的訊息給同事，即會被罰款10萬盧比（約港幣9千6百元）。

最新影片：

據CNN報道，印度孟買遊戲公司Dream11公布一項名為「Unplug」的政策聲明，傳送任何工作訊息或郵件給同事，即會被罰款10萬盧比。公司聲明表示，這是為了努力確保員工不受任何工作訊息打擾，關掉手機，並享受健康工作與生活平衡的措施。

成立於2008年的Dream11擁有1,000多名員工，市值約美金80億元（約港幣625億元）。企業員工每年可享7天的「關機假」（unplugged leave），期間保證不受任何工作訊息打擾，可登出電子郵件、Slack和WhatsApp群組等通訊軟件。

工時長可增患心臟病及中風風險

根據美國針對2022年工作生活平衡調查，按照「工作強度」、「社會基建」及「城市宜居度」三方面，比較全球100個城市，香港於「工作過勞」一項排名高居全球第2名。而在「工作生活平衡城市」一項中，香港位居第93位，為全球排名倒數第8名城市。調查反映提高心理健康的重要性，呼籲勞工工作生活平衡狀況需要被積極維護。

近年過勞死問題引發公眾關注，世界衞生組織曾發表一項研究報告指出，每周工作55小時或以上，中風及患上心臟病的風險分別高出35%及17%。此外，工作時間過長的人士正不斷增加，目前已佔全人口的9%。

上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣