  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 12:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【佛心企業】印度企業佛心規定　放假發工作訊息即罰款9千

健康 11:40 2023/01/17

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

印度企業佛心規定，放假發工作訊息即罰款9千。

香港人工時長，放假覆Message仿如家常便飯。惟印度一間遊戲公司，就公布一項規定，只要員工在放假期間傳送與工作有關的訊息給同事，即會被罰款10萬盧比（約港幣9千6百元）。

最新影片：

據CNN報道，印度孟買遊戲公司Dream11公布一項名為「Unplug」的政策聲明，傳送任何工作訊息或郵件給同事，即會被罰款10萬盧比。公司聲明表示，這是為了努力確保員工不受任何工作訊息打擾，關掉手機，並享受健康工作與生活平衡的措施。

成立於2008年的Dream11擁有1,000多名員工，市值約美金80億元（約港幣625億元）。企業員工每年可享7天的「關機假」（unplugged leave），期間保證不受任何工作訊息打擾，可登出電子郵件、Slack和WhatsApp群組等通訊軟件。

工時長可增患心臟病及中風風險

根據美國針對2022年工作生活平衡調查，按照「工作強度」、「社會基建」及「城市宜居度」三方面，比較全球100個城市，香港於「工作過勞」一項排名高居全球第2名。而在「工作生活平衡城市」一項中，香港位居第93位，為全球排名倒數第8名城市。調查反映提高心理健康的重要性，呼籲勞工工作生活平衡狀況需要被積極維護。

近年過勞死問題引發公眾關注，世界衞生組織曾發表一項研究報告指出，每周工作55小時或以上，中風及患上心臟病的風險分別高出35%及17%。此外，工作時間過長的人士正不斷增加，目前已佔全人口的9%。

上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

    點擊圖片放大
    +12
    +11

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 過勞 世界衞生組織 印度

最高瀏覽

【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
11:35 2023/01/16
【食粉絲】黃明志暗示香港藝人硬食粉絲　不戴套性侵：你兩分鐘就射了
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
11:15 2023/01/16
【消委會】20款無線吸塵機吸淨能力懸殊　小米Dyson一款表現最差
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決
16:18 2023/01/16
【夫妻關係】老婆生仔後分開睡拒行房　人夫忍足9年崩潰︰每晚自行解決