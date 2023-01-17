【育兒心得】遠赴德國參加藝術體操國際比賽　Bob嫂盼兩個女兒學識相信自己

▲ Pearl希望兩個女兒一定要相信自己。

Bob(林盛斌)與太太Pearl(黃乙頤)育有3女1子，每個小朋友性格、接受能力都不一樣，作為媽媽Pearl亦懂得因材施教，早前就陪同二女熹兒及三女機兒遠赴德國參加藝術體操的國際比賽，當日高手雲集，Pearl笑言兩個女兒只屬陪跑性質，也沒有寄望女兒要拿什麼獎項，只在乎參與的過程結果並不重要，而過程中令到兩個女兒學會相信自己！

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Pearl在社交網分享了兩個女兒比賽時的照片，Pearl表示二女性格內向，所以就安排她學藝術體操，而三女反而是對這項運動有興趣，在完成比賽後，Pearl在社交網語重心長對二女說：

每次出場之前二家姐總係會好擔心咁樣問我，我怕陣間做唔到嗰個動作！我怕個波會跌！我怕做錯動作！每次二家姐咁樣問我，我都只會答一句：『唔使怕喎，你頭先講嗰啲嘢，一定會成真㗎！到時你就心想事成啦！恭喜晒！』佢聽到真係好想喊。

不過Pearl事後補一句，所以你應該諗自己陣間一定做到嗰個動作，陣間個波一定黐住自己，陣間一定Perfect！橫掂都一定要出場啦，當然係希望自己每樣事情都做好啦，相信自己！ 其實佢唔係每個動作都Perfect，甚至好多時候都唔記得咗動作，要臨場發揮，不過想像自己係Perfect，都冇乜蝕底啫！

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而三女機兒本身對於藝術體操非常感興趣，所以Pearl安排兩個女一齊學習，而三女都屬於一個慢熱的小朋友，同樣媽媽都希望佢明白到一定要相信自己：

四個小朋友裏面，每次面對新事物，三家姐機兒需要嘅適應時間係最長。唔係佢特別蠢，或者能力特別差，佢只係一個慢熱，而且非常之實際嘅小朋友，每件事情都要清楚佢嘅利與弊先至會繼續（典型處女座性格）。『所以我呢一句說話對佢講得最多，一定要自己嘗試，而且懂得自己面對，人生冇其他人會為你負責，只有自己係最可靠！』

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Pearl接受TOPick記者電話訪問，表示兩個女兒學了5年藝術體操，二女以前學過芭蕾舞及競技體操，所以今次俾佢嘗試一下藝術體操，至於比賽，Pearl笑言是逼她們參加，但希望兩姊妹能在比賽中學習不在乎結果，好好享受過程和要肯嘗試的心：「佢哋明白世界之大，好多勁人，做好自己能夠做嘅就係OK」。

▲ 空中一字馬。(受訪者提供)

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記者︰陳麗薇