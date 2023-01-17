【單親媽媽】雯雯疑與張致恒「真離婚」　騷與小孩照承諾會給他們最好生活

▲ 真係離婚？

張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）自結婚後多次鬧婚變，不過轉頭又沒事，令網民都看得習以為常。

在去年12月初雯雯指與Steven的相處已經到了極限和底線，直言與對方因性格問題難以再一起走下去。

在1月9日雯雯再爆Seed大鬧Steven：「做人窮唔緊要，但如果做人唔爭氣，樣樣嘢都仲要懶，咁就係廢。」

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決定真離婚？

事件沒完沒了，日前雯雯又再次更新IG STORY，甫出與三名兒子的合照，並承諾會努力給他們有好生活，希望他們成長不會多一個遺憾：「今日開始承諾自己，努力給你們生活，盡我能力做比一個母親更多的給你們。我不能給你們完整家庭，但至少我們試過，總算有呢個回憶存在。往後我一定會好好學習照顧好你們，令你們的成長不會再多一個遺憾。」言詞間似乎暗示決心與Steven「真離婚」，要做單親媽媽獨力好好照顧小朋友。

日前雯雯與網友玩你問我答，曾回應網民留言：「有冇後悔？如果有得重新揀過，你會唔會仲係咁揀？」雯雯回覆並不後悔：「我一樣會咁樣揀，因為當初係認真先會結婚。」

▲ 雯雯疑似發表離婚宣言。

二人婚姻經歷不少風波

Steven於2019年7月突然宣布與女粉絲雯雯結婚，並在同年9月誕下大仔，當時張致恒被爆「一腳踏五船」，形象瞬間插水。

而且二人婚後是非不斷，在2021年3月，Steven曾被𡃁模Naomi欠債不還，卻有錢搬大屋、請工人、養狗及買新電器。到大仔考幼稚園，Steven在IG大鬧遭幼稚園校長歧視，二人整個婚姻絕對經歷不少風波。

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