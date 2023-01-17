【超市情報】惠康指定賀年禮盒買1送1　即日起2店出售即食賀年菜

▲ 惠康指定賀年禮盒買1送1。（惠康提供）

臨迎農曆新年，有超級市場、便利店及個人護理店推出賀年優惠，包括團年菜式霸王鴨、蔥油淋雞，售價60元起；部分賀年禮盒買1送1；藍妹啤酒500毫升4罐裝$43。

惠康優惠及推介：團年菜式推介（惠康西寶城店及Market Place奧海城2期店限定）

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臨近歲晚，惠康推出了一系列由前蓮香樓行政總廚標師父親自督導，新鮮製作的「蓮心」經典菜式，包括霸王鴨、梅子炆鴨、炸釀鯪魚、蔥油淋雞、醬燒骨等。即日起，於惠康西寶城店及Market Place奧海城2期店可預訂及提取即食餸菜：

霸王鴨，$388/隻

梅子炆鴨，$388/隻

炸釀鯪魚，$60/份

蔥油淋雞，$168/隻

醬燒骨，$138/份

鬼馬炒牛肉，$98/份

此外，惠康同時推出每周優惠，詳情如下：

旋風激抵優惠 （優惠期：快閃3天，13/1/2023 – 15/1/2023）

買任何產品滿$100，加$38換御品皇花菇1包，或加$38換日本新紀元蛋2盒

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至慳至抵價 （優惠期：13/1/2023 – 19/1/2023）

李錦記蠔油禮袋，送總值$59.5禮品

安記溏心鮑魚，$35/罐，買3罐送禮品

精選賀年禮盒，買1送1

灣仔碼頭各款煎餃，$11/包

史雲生清雞湯1公升，$34.9/3盒

Dreyer’s D-Collection 雪糕/ 雪條，$39.9/盒

7-Eleven優惠：

【$12／罐】K1664白啤酒500毫升大罐裝（優惠期：11/1/2023 – 17/1/2023）

【$43／件】藍妹啤酒500毫升4罐裝（優惠期：11/1/2023 – 17/1/2023）

【$72／6件】樂天「爽」冰凍甜品杯（各款）/ 涼快沙冰（各款）/ 雪見大福雪米糍（各款）/ 宮田雪糕筒（各款）/ 固力果巨型甜筒（各款）（優惠期：13/1/2023 – 17/1/2023）

【$8.5／支】OOHA荔枝乳酸 / 白桃烏龍茶 / 柚子海鹽 500毫升膠樽裝（優惠期：13/1/2023 – 17/1/2023）

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萬寧優惠：（優惠期： 13/1/2023 - 19/1/2023）

精選健髮/頭髮護理/染髮產品產品買第2件半價，單一發票買滿$128送AXE抗菌除噏洗衣液1升

精選維他命產品買第2件半價，單一發票買善存/佳存/Swisse/醫之選保健產品滿$299送$40供應商現金優惠券1張

精選護膚產品買第2件半價

精選低敏護膚及沐浴產品買第2件半價

精選頭髮護理/ 染髮買第2件半價，單一發票買滿$89送鈣思寶高鈣原味豆奶1公升；買滿$128送AXE抗菌除噏洗衣液1升；買滿$149送供應商$20現金優惠劵1張

精選身體潤膚及手部護理產品買第2件半價

另外，萬寧門市購物滿$688即減$100之優惠券即將於2023年1月31日到期，優惠券包括：

八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK及PayMe優惠券：1 張 x 「門市購物滿 $688 即減 $100券」

BoC Pay優惠券：1 張 x 「門市購物滿 $688 即減 $100券」

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責任編輯：陳麗娜