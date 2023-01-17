【英國王室】不滿凱特優先獲時裝設計師新衫　梅根早有積怨︰她又不是女王

▲ 梅根與凱特王妃妯娌不和，因一名時裝設計師而早有積怨。

英國哈里王子（Prince Harry）的自傳《Spare》面世，繼早前他與夫人梅根（Meghan Markle）拍攝Netflix紀錄片後，再在新書揭露王室黑幕，引發軒然大波，夫妻與王室的關係降至冰點。近日又傳出梅根與凱特王妃（Kate Middleton）妯娌不和，因一名時裝設計師而早有積怨。

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鍾情英國設計師時裝

綜合英國傳媒報道，梅根一直很喜歡英國時裝設計師Erdem Moralioglu的服裝，她還在美國當演員又未嫁給哈里前，已曾多次穿著他的禮服參加各種活動。她在成為王室成員後，沒有公開穿著Erdem Moralioglu的衣服亮相，直至2019年才公開穿著這位受她尊敬的設計師服裝。

2019年3月，梅根懷上兒子阿奇（Archie），正正穿著了對方設計的墨綠色裙及大褸，與哈里出訪加拿大。

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妒忌凱特時裝優先到手

梅根是後來與哈里交往後，才知道凱特也是Erdem Moralioglu的顧客，而這位設計師會優先將服裝交給凱特。梅根總是排在凱特的後面，才輪到她選擇最新款的服裝。據說梅根對此非常生氣，她質疑為甚麼威廉的妻子比她更重要，甚至表示「她又不是女王」，令她對凱特的怨恨日深，早已為二人妯娌關係緊張埋下伏線。

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哈里在新書透露，2018年他與梅根大婚，大嫂凱特與梅根曾因夏洛特公主的禮服而發生爭執，他聲稱這件事讓梅根「在地上哭泣」。而他的矛頭指向凱特，認為事件主要是由她引起的。一位王室專家表示︰

如果哈里認為妻子和大嫂會成為好朋友，實在是自欺欺人。

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責任編輯︰王明芳