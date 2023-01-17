【四年抱三】陳凱琳首度公開第三胎名字　拍片親揭BB性別︰以後很多男友照顧我

▲ 陳凱琳發布產前派對影片，親自揭開BB的性別及名字。

90後媽媽陳凱琳（Grace）於11日被傳媒爆出已順利誕下第三胎，有傳同樣為兒仔，鄭嘉穎隨後回覆傳媒表示「母子平安，多謝關心」。Grace於15日在社交平台上載早前的Baby Shower影片，親自公布喜訊，片中見到由好姊妹龔嘉欣負責公布BB性別，並首次透露BB的名字。

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31歲的Grace四年抱三非常好生養，再度懷孕的她早前舉行Baby Shower派對，邀請了一班好姊妹和媽媽出席，圈中好友則有龔嘉欣和譚凱琪（Zoe）。她在小紅書分享影片並撰文表示，希望由自己親自公布BB的性別。

雖然新聞來得有點早，不過還是想親自告訴大家，我第三胎寶寶的性別，又是一個活潑健康的男孩哈哈，要猜猜我們給老三取了什麼名字嗎？視頻裡有提示哦。

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影片中可見派對以牛油果為主題，穿上青色連身裙的Grace安排眾人以吃杯子蛋糕的方式公佈第三胎性別，在眾多杯子蛋糕中，只有一個藏有代表嬰兒性別的顏色，如果有人吃到有顏色的蛋糕，就負責宣布BB性別。結果由龔嘉欣吃中內藏藍色忌廉的蛋糕，Grace興奮高呼：「It’s a boy（是男生）！」影片末段亦透露了細仔的名字叫「Baby C」。

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一屋男生的Grace其後在IG發長文表示，很高興終於能與大家分享家中再添男丁的喜悅，「估計以後會有很多男朋友照顧我……」她又言，很榮幸能與一眾好朋友度過這美妙的產前派對，感謝她們的支持，很愛她們每一位。她又解釋為甚麼派對以牛油果做主題，

因為隨著懷孕期間肚皮增長，我覺得自己看起來像一個牛油果。

▲ 陳凱琳與鄭嘉穎四年抱三。（IG圖片）

佗第三胎雙腳嚴重水腫

Grace和鄭嘉穎去年11月宣布喜訊懷上第三胎，早前鄭嘉穎出席活動時，透露過Grace今胎佗得比較辛苦，雙腳水腫嚴重到見不到腳眼，且時常出現抽筋狀態，作為廿四孝老公的他要出手幫Grace按摩，充當私人技師。

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責任編輯︰林綺玲