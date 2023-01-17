【文化差異】TVB主播呻香港生活不便　任琳嫌未能用支付寶嫌等外賣費時

▲ TVB主播任琳拍片抱恿在港生活的不便。

近年不少藝人或主播在抖音拍片分享生活點滴，當中TVB娛樂新聞台主播任琳（Zita）早前拍片抱怨在港生活的不便，惹來網民炮轟，著她滾出香港！

Zita在內地成長和生活，她表示起初不習慣在港生活，由於微信支付和支付寶未普及，她只可能以現金和信用卡購物，她說：「直到現在還是有很多老一點的店鋪，僅是使用現金支付，或者是八達通。」

此外若在街截的士 ，大部份司機只接納現金付錢，Zita說：「大部分司機都不接受掃碼支付。」

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嫌杯麵不附膠叉

至於說到網上購物，Zita表示於淘寶購物也不太方便，由內地運貨到港需支持兩次運費，連送貨上門也要多付20元運費，她說：「勤勤懇懇地讓打折5、6塊錢，就在一個運費上給它搞沒了。」

另外，Zita又稱在港購買杯麵不送附送膠叉，嫌說：「是不是很神奇呢？」

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讚港鐵不用安檢

同時，疫情下不少人叫外賣，Zita大呻在香港叫外賣不太方便，縱使可以使用外賣軟件和服務，不過她覺得運費太貴，以及經常要等一個多小時，十分費時。

但是Zita也讚香港有不少優勝之處，當中包括坐地鐵不用安檢，這方面就十分方便；另外可以在便利店提款也有其方便之處。

對於Zita的抱怨，網民們紛紛留言炮轟她，有網友留言說：「自己唔肯融合當地生活就覺得人唔好。」、「投訴淘寶運費貴，咁咪問吓淘寶同啲商家，點解寫全国包郵但係香港係例外囉。」

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有部份網民的留言十分直接，當中包括「覺得香港那麼落後，不要在香港呀快回去！」、「那回內地吧！」、「其實住得唔開心仲留喺度咪盞令自己辛苦。」。

▲ 任琳比較香港和上海迪士尼的分別。

比較迪士尼票價

而早前Zita拍片將上海迪士尼和香港迪士尼作比較，當中她說：「上海迪士尼面積比香港大三倍，城堡也是高過香港三倍。」

此外，Zita也比較兩地迪士尼的票價，她說：「上海常規日票價是419，高峰期是659元，而香港的票價一直維持639，即是人民幣500多，不會因為人流量多或節目而加債。」

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此外兩地迪士尼同樣有七個園區，更建議大家先玩一些沒重疊的園區，不過Zita大讚香港迪士尼：「香港的迪士尼比上海的有儀式感，因為我們有專門的迪士尼綫。」

現年25歲的任琳於浙江出世，於內地土生土長的她於抖音自我介紹中，寫道懂得5國語言，更曾參與幾十個綜藝節目。

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