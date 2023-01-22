【2023賀歲片】黃子華成毒舌大狀　張敬軒超神經械劫案下拍王菀之放笑彈

▲ 大家都可以入戲院享受電影。

又嚟到一年一度睇賀歲片的時候，過去兩年因為疫情關係，戲院多數停業，賀歲檔期電影例如《飯戲攻心》、《闔家辣》等都未能按時上映。但係今年隨住社交距離放寬，取消「安心出行」同「疫苗通行證」，大家都可以入戲院睇戲，即睇過年賀歲片的最新選擇。

1.毒舌大狀 2023年1月21日（年三十）上映

▲ 《毒舌大狀》電影海報。

由黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德（Michael）、何啟華（阿Dee@ERROR）、楊偲泳（Renci）及栢天男（Adam）主演，林保怡、谷德昭特別演出及羅孝勇友情演出嘅《毒舌大狀》係今年其中一部重磅賀歲作品。由《寒戰2》系列、《梅艷芳》編劇吳煒倫（Jack）執導。賀歲片一般主打開心歡樂，令觀眾新一年有一個好兆頭，但《毒舌大狀》會令觀眾有一種很熱血的感覺。

電影預告片：

2.超神經械劫案下 2023年1月21日（年三十）上映

▲ 《超神經械劫案下》電影海報。

由應智贇執導，張敬軒、王菀之、白只、魏浚笙（Jeffery）及「阿正」黃正宜等主演嘅《超神經械劫案下》，改編自2004年韓國電影《我們全村不是人》及2021年台灣電影《詭扯》。電影主要講述有成（張敬軒飾）及黃姑（王菀之飾）分別率領嘅解款員陣營及村民陣營，齊齊捲入一場百年一遇的鑽石爭奪戰，不可告人的秘密逐步揭開。

電影預告片：

想新年睇戲嘅朋友仔要注意，好多戲院或信用卡優惠並不適用於過年期間，如果想用優惠可以先向戲院了解，別擺烏龍。如果想「平住睇」可以揀返早場或貓頭鷹時段場次，票價只需60蚊起。

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記者：馮芷婷