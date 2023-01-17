【防疫取態】李家超盼今年撤銷口罩令等防疫限制　最快流感高峰期後做決定

▲ 特首李家超接受本地報章專訪，提到防疫措施有機會再調整。（資料圖片）

行政長官李家超稱，期望今年取消口罩令以內的所有防疫限制，但強調要務實做決策，視乎風險，不能盲衝。他希望最快今年第一季可解決所有問題。

李家超接受本地報章專訪時表示，工作目標之一是社會全面復常，盼撤銷所有防疫措施，例如口罩令。不過短期來說就要視乎數據，而本港醫療體系又能否承受，不想重回去年3月第五波疫情般嚴峻，還要小心提防新變種病毒影響本地，要居安思危。

如果一切發展正面，他認為先要克服今個冬天或出現的流感高峰期，之後港府會審視如何調整措施，希望2023年首季解決所有問題，有信心做到。

通關方面，李家超稱今年1月8日起香港跟內地首階段通關後，他形容現況是安全有序、暢順，也符合預期，坦言自己也心急很想盡早開展第二階段，希望最後可符合市民要求。

被問到應否仿效澳門，限制抗疫藥物出境；他強調不希望採取法律手段，限制藥物出入境，認為在藥房層面做限制會較靈活。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰