【台灣女星】彭曉彤撐足38次化療早已交代遺囑　為照顧年老母親推掉戲約零收入

▲ 彭曉彤真係好堅強。

42歲的台灣女演員彭曉彤當年憑着《麻辣鮮師》「葉小彤」一角而為人熟悉，隨後更參演多部劇集包括《世間情》、《甘味人生》、《炮仔聲》等。

近年她在《戲說台灣》固定演出，豈料於2017年被確診罹患子宮頸癌第一期，前年再度復發並感染到淋巴，惡性腹水、一度癌症指數超標，更長達1年多沒有收入，認真悽慘。

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2017年被診斷出患子宮頸癌第一期

彭曉彤8年前與圈外人Sam結婚，育有一對子女，然而就在她愛情事業順利之際，2017年被診斷出患子宮頸癌第一期，當時陸續做了28次放療、10次化療，為了保命不惜將頭髮剃光，2021年病情復發，她只好忍痛將子宮切除。

彭曉彤一度對病情死心，甚至連遺言都準備好，在醫院接受治療時對老公說，如果未來她真的不幸病逝，一定要找個對小孩好的後母，並威脅表示「不然我做鬼也不會放過你」。

▲ 2017年被診斷出患子宮頸癌第一期。

陸續治療5年 暫時身體情況穩定

據報導指彭曉彤透露目前陸續治療5年，病況已相較穩定，醫生也說：「我是正常人」了，而她就把癌症當作是慢性疾病，時間一到就去檢查，她現在也很怕病情會再度復發，幸好惡性腹水指數有降下來，但指數依然高高低低。

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照顧年老母親

除了要照顧自己的身體外，彭曉彤的家中接連傳出噩耗，據知其65歲母親去年跌倒後，完全變了一個人，長達2個月無法講話、行動，連日夜都分不清。

有一次彭曉彤母親媽媽因失去意識就醫，做了檢查後才發現媽媽腦部左前葉被7公分的非典型腫瘤壓迫，卵巢還有一顆9公分的惡性腫瘤，病況相當嚴重。

為了照顧母親，彭曉彤忍痛推掉戲約，並簽下手術風險同意書，媽媽最後腦部、腹部都有開刀，幸好最後她打贏病魔已經可以說話。

但照顧媽媽期間，她因沒有工作加上信貸周轉不過來，導致她去年一整年都沒有收入，拮据的生活讓她苦不堪言。

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