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【BLACKPINK】鄭志剛與BLACKPINK合照 IG開心打卡並加入心心圖案

娛樂 12:46 2023/01/17

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鄭志剛與BLACKPINK成員合照。

韓國女團BLACKPINK在香港舉行一連三日的世界巡迴演唱會《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] HONG KONG》，掀起朝聖熱潮。新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛也不例外，他在個人IG分享與BLACKPINK的4名成員合照，盡顯與流行文化接軌的潮流一面。

BLACKPINK的巡迴演唱會，吸引不少明星名人前往打卡。從鄭志剛分享的圖片可見，BLACKPINK4名成員站在鄭志剛身後，4人均擺出「V」型手勢，表情相當可愛，鄭志剛則站在前方開心合照。

窩心的是，鄭志剛更特意在相片中加入了黑色及粉紅色的心形圖案，果然是BLACKPINK的忠實粉絲，他最後標示4名成員的名字，並加入See you soon等，似乎相當期待BLACKPINK再次來港開show。鄭志剛也特意上載自己與成員的Lisa合照，並祝願她Safe trip back。

無獨有偶，文化體育及旅遊局今日（17日）公布，委任鄭志剛為文化藝術盛事委員會主席和陳李藹倫為副主席，任期由2023年2月1日至2025年1月31日。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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