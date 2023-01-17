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【連環劫案】觀塘無業漢疑劫兩名的士司機　遭警方扣查

社會 12:39 2023/01/17

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警方交代案情。（黃傑偉攝）

警方昨日（16日）凌晨，拘捕一名37歲本地無業男子，疑涉及兩宗的士劫案，疑人分別也在觀塘翠屏道上車，前往旺角花園街，到埗時露出賊相行劫。

旺角警區刑事調查隊第九隊督察袁栢瑩指，於1月15日接報，首先一名男的士司機於當日早上8時，由觀塘翠屏道接載一名男子往旺角花園街，到埗時男子亮出一把13厘米長𠝹刀，劫去的士司機400元現金後逃去。

至昨日再出現類似情況，一名68歲女的士司機由觀塘翠屏道接載一男子往旺角花園街，到埗時男子聲稱行劫，女事主不甘損失高呼救命嚇退賊人。

警方相信兩宗案件為同一賊人所為，於是將案件合併調查，經深入調查及情報分析警方於昨日凌晨在旺角區以涉嫌行劫、企圖行劫及未能出示身份證，拘捕一名涉案男子，被捕人37歲報稱無業現正扣留調查中。

警方重申，行劫屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終身監禁。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

 

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